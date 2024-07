Xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Myanmar trên kênh nào?

Trước buổi tập, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã tranh thủ tham quan sân vận động Gelora 10 November – nơi sẽ diễn ra hai trận đấu lần lượt gặp U19 Myanmar ngày 18/7 và gặp U19 Australia ngày 21/7. Do BTC không cho phép các đội được tập trên sân thi đấu nhằm bảo vệ mặt cỏ, nên đây là hoạt động cần thiết để giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về mặt sân cũng như không gian thi đấu.



Đội tuyển U19 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm khi đến tham quan sân vận động Gelora 10 November.

Trở lại với buổi tập của đội, do đã sớm hoàn tất công tác chuẩn bị nên BHL chỉ đưa ra giáo án với khối lượng vừa phải, chủ yếu giúp các cầu thủ giải phóng sức ỳ sau một ngày di chuyển và nghỉ ngơi hồi phục thể trạng. Bên cạnh đó, BHL cũng củng cố thêm cho các cầu thủ một số nội dung quan trọng về đấu pháp cho trận đấu gặp U19 Myanmar ngày mai (18/7).

HLV trưởng Hứa Hiền Vinh cho biết, hiện tại các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc và rất háo hức để thể hiện những gì đã tập luyện trước đó. "BHL hi vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt nhất có thể tại giải", HLV Hứa Hiền Vinh nói.

Cũng trong ngày hoạt động hôm nay, đội tuyển U19 Việt Nam đã tham dự cuộc họp trực tuyến do AFF tổ chức, với nội dung chính là phổ biến về công tác phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Ngoài ra, những quy định quan trọng liên quan đến Điều lệ giải đã được AFF đề cập tới đại diện các đội ở cuộc họp kỹ thuật sáng cùng ngày, đặc biệt là nội dung liên quan đến thể thức thi đấu, cách tính điểm xếp hạng ở vòng bảng và kế hoạch triển khai công nghệ VAR vào các trận đấu.

Theo đó, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Ba đội xếp thứ Nhất ở mỗi bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Trường hợp có từ hai đội trở nên bằng điểm nhau, tiêu chí đầu tiên được xét đến sẽ là kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội có liên quan, sau đó là hiệu số bàn thắng bại tính ở các trận đấu giữa các đội có liên quan và tổng số bàn thắng ghi được ở các trận đấu giữa các đội có liên quan. Sau khi áp dụng tiêu chí đối đầu nếu vẫn còn 2 hoặc nhiều hơn 2 đội cùng thứ hạng, tiêu chí đối đầu tiếp tục được áp dụng đối với các đội này. Nếu vẫn chưa xác định được đội xếp trên, tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả của tất cả các trận đấu vòng bảng sẽ được xét đến (Hiệu số bàn thắng bại trong tất cả các trận đấu vòng bảng; Số bàn thắng được ghi trong tất cả các trận đấu bảng; Thi đấu luân lưu 11m nếu chỉ có 2 đội bằng điểm và gặp nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng; Tính điểm thẻ vàng, thẻ đỏ và sau cùng là bốc thăm).

Đối với việc triển khai công nghệ VAR, BTC cho biết sẽ chỉ áp dụng cho các trận đấu từ vòng bán kết, tương tự như tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 vừa qua. Việc phân cặp đấu tại vòng bán kết sẽ phụ thuộc vào đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nằm ở bảng đấu nào. Cụ thể, nếu đội thứ nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng A hoặc bảng C, thì trận bán kết 1 sẽ là đội nhất bảng B gặp đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại bảng A hoặc bảng C; Trận bán kết 2 là trận đấu giữa đội nhất bảng A và nhất bảng C.

Trường hợp đội thứ nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng B, hai cặp đấu bán kết sẽ là đội nhất bảng B gặp đội nhất bảng C và đội nhất bảng A gặp đội thứ nhì có thành tích tốt nhất thuộc bảng B.

Xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Myanmar trên kênh nào?

Không có nhà đài nào nắm bản quyền phát sóng giải U19 Đông Nam Á 2024 trên lãnh thổ Việt Nam. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên ứng dụng trả tiền Vimeo của Indonesia. Báo điện tử Dân Việt cập nhật nhanh nhất diễn biến, hình ảnh trận đấu kính mời các bạn chú ý đón xem.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2024