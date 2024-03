Xem trực tiếp Việt Nam vs Indonesia trên kênh nào? Viet Nam vs Indonesia (20h30 ngày 21/3) Kênh nào xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia?

Với sức chứa gần 8 vạn, chảo lửa Gelora Bung Karno được ví là cầu thủ thứ 12 của ĐT Indonesia. Tuy nhiên, nó cũng có thể tạo nên hiệu ứng ngược với đoàn quân của HLV Shin Tae-yong, đồng thời mang tới cơ hội lấy điểm cho ĐT Việt Nam.