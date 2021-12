Xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia trên kênh nào? (19h30)

ĐT Việt Nam đã có màn khởi đầu suôn sẻ trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup khi vượt qua Lào với tỷ số 2-0. Đây là chiến thắng không hề dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Đã có nhiều quan điểm khác nhau sau trận mở màn của ĐT Việt Nam. Đa phần đều hài lòng nhưng chưa "đã" bởi nếu chơi đúng khả năng, nhà ĐKVĐ Đông Nam Á có thể tạo nên chiến thắng tưng bừng hơn thế.

Tuy nhiên, cần để ý kĩ rằng dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam có triết lý rất rõ ràng về mục tiêu ở từng trận đấu cụ thể. AFF Cup ưu tiên hiệu số bàn thắng/bại khi xét vị trí các đội ngang điểm nhưng điểm số mới là điều quan trọng nhất. ĐT Việt Nam muốn giành ngôi đầu bảng và HLV Park Hang-seo muốn đội tuyển dành sự tập trung tối đa cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia.

Sau trận thắng Lào, ông Park thậm chí đã ví trận gặp Malaysia như "chung kết". Ở AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam cũng khởi đầu theo cách như thế, không bùng nổ nhưng chặt chẽ và hiệu quả qua từng trận đấu để đạt mục tiêu cuối cùng là giành ngôi đầu bảng và sau đó lên ngôi vô địch.

Thực tế, từ AFF Cup 2018 tới nay, qua 5 màn đụng độ Malaysia trên mọi đấu trường, HLV Park Hang-seo đều giữ nguyên quan điểm về cách chơi. Thay vì áp đặt, ĐT Việt Nam chủ động nhường sân và chờ đợi cơ hội phản đòn. Sự hiệu quả đã thể hiện ở kết quả khi đội tuyển đều bất bại trước người Mã, thậm chí có tới 4 lần giành chiến thắng.

Ở màn tái ngộ Malaysia tối nay, HLV Park Hang-seo có thể sẽ vẫn áp dụng đấu pháp tương tự để hóa giải lối chơi giàu sức mạnh và thể lực của Malaysia. Đến HLV Tan Cheng Hoe cũng phải thừa nhận Việt Nam đã ở đẳng cấp khác. Nhưng trong bóng đá, khó nói trước điều gì. ĐT Việt Nam rất tự tin nhưng không chủ quan dù có thành tích đối đầu cực tốt.

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng này với lực lượng tốt nhất nhưng Malaysia thì không. HLV Tan Cheng Hoe mất tới 4 cầu thủ vì dương tính với Covid-19, trong đó quan trọng nhất là tiền vệ tấn công Akhyar Rashid. Chưa kể, tiền vệ trung tâm Junior Eldstal cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Malaysia chỉ còn 19 cầu thủ trong tay cho trận đấu với Việt Nam tối nay. Thậm chí, truyền thông Malaysia đã đề cập tới khả năng thầy trò Tan Cheng Hoe phải bỏ AFF Cup 2020 giữa chừng nếu có thêm ca mắc Covid-19. Đây là cơ hội để ĐT Việt Nam thể hiện sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo không thể chủ quan bởi ở tình thế khó khăn, Malaysia hoàn toàn có thể vùng lên mạnh mẽ. Đừng quên rằng họ đã có màn khởi đầu rất ấn tượng khi thắng 2 trận mở màn và ghi 8 bàn thắng. Malaysia thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng ở giải đấu năm nay nhưng đội bóng này vẫn sở hữu đội hình đáng gờm với sự kết hợp tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

