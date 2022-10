Xét xử sơ thẩm sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông liên quan ông Tất Thành Cang

Hơn 6h30, xe của lực lượng chức năng TP.HCM áp giải ông Tất Thành Cang cùng 9 bị can còn lại đến phiên tòa. Ông Tất Thành Cang mặc áo màu xám cùng các bị can còn lại được công an áp giải vào phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 14/10 do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và 6 cá nhân, tổ chức khác với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, tòa triệu tập các giám định viên thuộc Sở Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đến tòa.

Các bị cáo liên quan đến sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông trong đó có ông Tất Thành Cang (Cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM). Ảnh: Chinh Hoàng

Liên quan đến vụ án, các bị cáo gồm: Ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), ông Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) và 6 bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10 - 20 năm tù.



Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận là công ty có vốn Nhà nước. Tháng 11/2000, công ty này được UBND huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, xã Phước Kiển và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25, hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án.

Lúc này, ông Trần Công Thiện (Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận) chỉ đạo cấp dưới thuê Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ban hành chứng thư thẩm định giá xác định diện tích 32ha đất tại dự án trên có giá bình quân là 1,05 triệu đồng/m2.

Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của Công ty Tân Thuận họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá để xây dựng đơn giá chuyển nhượng là 1,25 triệu đồng/m2.

Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32ha đất Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, và đã nhận của Công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng cùng tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng.

Sau đó, hợp đồng bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận đã trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai cả tiền chuyển nhượng, tiền thuế VAT, thêm tiền lãi suất là 21 tỷ đồng. Cáo trạng xác định số tiền Nhà nước thiệt hại ở dự án này là 202,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, đối với 32.967m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7, Công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty Thương Tín, xác định giá trị bình quân khu đất này là hơn 17,6 triệu đồng/m².

Đến tháng 11/2017, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 532,6 tỷ đồng. Như vậy tổng thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỷ đồng.