Như Dân Việt đã đưa tin, hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP.Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 và điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Huyên được xác định là đối tượng đã nhiều lần hành hạ con đẻ của người tình, thậm chí Huyên đã đóng đến 9 chiếc đinh vào đầu cháu bé khiến cháu không qua khỏi.

Tại phiên tòa, theo ghi nhận của PV Dân Việt, khi được HĐXX hỏi có ý kiến hay thay đổi gì với thành phần HĐXX tham gia xét xử, Huyên không phản hồi.

Lúc này 1 cảnh sát phải ghé sát tai để truyền đạt thông tin cho Huyên. Lúc này Huyên vẫn chưa tiếp nhận được thông tin.

Nguyễn Trung Huyên tiếp nhận thông tin khó khi hơn 1 lần không nghe rõ câu hỏi từ Hội đồng xét xử. Ảnh: BT

Trước diễn biến này, Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính đã yêu cầu bố đẻ Huyên đứng dậy. Vị thẩm phán đặt câu hỏi về vấn đề khiếm thính của Huyên, phía bố đẻ Huyên xác nhận Huyên bị khiếm thính cả 2 tai.

Khi gia đình muốn giao tiếp với Huyên thì sẽ ra ký hiệu bằng tay, hoặc Huyên nhìn mồm để tiếp nhận thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Chính tiếp tục hỏi điều tra viên điều tra vụ án về việc Huyên có nghe được hay không trong giai đoạn điều tra. Trả lời HĐXX, nam cảnh sát nói Huyên vẫn trả lời tốt các câu hỏi, các buổi làm việc của luật sư, kiểm sát viên tham gia.

"Hôm nay, ông thấy việc trả lời của bị cáo và giai đoạn điều tra có khác thường?" - Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính hỏi.

"Tại tòa hôm nay do không gian tương đối rộng, bị cáo ý thức được nhưng tiếp nhận chậm hơn…" - nam cảnh sát đáp.

Tiếp tục diễn biến, sau khi được cảnh sát ghé tai truyền đạt thông tin, bị cáo Huyên có ý muốn cảnh sát nói xa để bị cáo nhìn miệng, cuối cùng Huyên đồng ý với các thành phần của HĐXX tham gia xử án hôm nay.

Gia đình bị hại có luật sư Lê Hồng Hiển (phải) và các đồng nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; phía bị cáo có 2 luật sư chỉ định tham gia bào chữa. Ảnh: BT

Về diễn biến vụ án, theo cơ quan truy tố, năm 2012, chị Nguyễn Thị L (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C (SN 1984, Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn, anh C nuôi cháu D và cháu L, chị L nuôi cháu Đ.N.A (nạn nhân bị Huyên đóng đinh vào đầu).

Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên – người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Thời gian sau đó, chị L và Huyên đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Đến cuối tháng 10/2021, chị L cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Hàng ngày, Huyên và chị L đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A tại nhà bà K.T.H (SN 1977, Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và có ý định giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Từ những suy nghĩ này, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình. Ở lần hành hạ thứ 5, Huyên đã nhẫn tâm đóng đinh vào đầu cháu khiến cháu không qua khỏi.