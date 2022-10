Vụ cháu bé bị đóng đinh vào đầu: Clip dẫn giải kẻ thủ ác đến tòa

Liên quan vụ cháu bé bị đóng đinh vào đầu ở Thạch Thất (TP.Hà Nội), hôm nay Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, Thạch Thất) ra xét xử.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố Nguyễn Trung Huyên về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, khoản 1, Điều 123 và điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Huyên được xác định là đối tượng đã đóng đinh vào đầu con gái người tình gây rúng động xã hội vào đầu năm 2022.

Hội đồng xét xử vụ án có sự tham gia của Chánh án Tòa án nhân dân TP.Hà Nội – ông Nguyễn Hữu Chính; thẩm phán Mai Văn Quang là chủ tọa phiên tòa.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng cùng ngày, người thân cháu bé và các luật sư bảo vệ cho phía bị hại có mặt tại tòa từ sớm.

Ông nội cháu bé cùng các luật sư đến tòa. Ảnh: Bách Thuận

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu Đ.N.A – nạn nhân bị Huyên hành hạ, đóng đinh vào đầu) mang di ảnh cháu tới tòa. Khoảng 8 giờ 20 phút, Nguyễn Trung Huyên được dẫn giải vào phòng xét xử.

Cáo trạng thể hiện, năm 2012, chị Nguyễn Thị L (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C (SN 1984, Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L và anh C ly hôn, anh C nuôi cháu D và cháu L, chị L nuôi cháu Đ.N.A.

Sau khi ly hôn, chị L làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên – người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Thời gian sau đó, chị L và Huyên đưa cháu A đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Bố đẻ cháu bé (đeo khăn trắng) cũng cùng luật sư vào tòa ngay sau khi ông nội mang di ảnh cháu đến. Ảnh: Bách Thuận

Đến cuối tháng 10/2021, chị L cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Hàng ngày, Huyên và chị L đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A tại nhà bà K.T.H (SN 1977, Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và có ý định giết cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Clip ông nội cùng các luật sư mang di ảnh cháu bé vào tòa.

Từ những suy nghĩ này, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Lần đầu tiên vào khoảng tháng 9/2021, khi đó Huyên cùng chị L và cháu A còn ở tại phòng thuê trọ ở xã Tân Xã, trong khi đi làm thuê tại xưởng mộc, Huyên đã thả bột keo khô vào lỗ mũi cháu A.

Lần thứ hai, ngày 9/10/2021, Huyên đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở thôn Đoàn Kết (xã Dị Nậu, Thạch Thất) mua 2 gói thuốc diệt cỏ dạng chất lỏng rồi mang về cất giấu tại phòng thuê trọ, mục đích cho cháu Ánh uống. Huyên sau đó đổ 2 gói thuốc diệt cỏ vào chai nước ngọt rồi đưa cho cháu A uống.

Khoảng 8 giờ 20 phút, Nguyễn Trung Huyên được dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: Bách Thuận

Lần thứ ba, cuối tháng 10/2021, chị L cùng Huyên đưa cháu A chuyển đến thuê phòng trọ của anh K.V.M (xã Cần Kiệm). Ngày 22/11/2021, trong khi đi làm tại xưởng mộc, Huyên đã lấy 2 chiếc đinh ốc vít, mục đích mang về phòng trọ để nhét vào miệng cháu A.

Clip dẫn giải Nguyễn Trung Huyên vào phòng xét xử.

Ở lần này, Huyên đã nhét 2 chiếc đinh vít vào miệng cháu A, ép cháu uống nước để cho đinh trôi xuống ruột. May mắn, quá trình điều trị ở bệnh viện, chiếc đinh trong đường tiêu hóa của cháu A đã tự đào thải ra ngoài.

Lần thứ tư, khoảng 23 giờ ngày 24/12/2021, sau khi liên hoan cùng mọi người ở dãy phòng trọ nhà anh K.V.M tại sân chung của nhà trọ, Huyên đi về phòng trọ thấy cháu A đang ngồi ở ghế, lúc này chị L đang rửa bát ở ngoài sân dãy phòng trọ.

Huyên bảo cháu A đi ngủ nhưng cháu A không nghe lời nên đã đánh cháu, hậu quả làm cháu gãy tay.

Lần thứ năm, khoảng 8 giờ ngày 17/1/2022, khi chị L đã đi làm, chỉ có Huyên và cháu A ở tại phòng trọ. Huyên hỏi nhưng thấy cháu A không trả lời nên đã bực tức dùng tay tát vào mặt cháu A nhiều lần làm cháu khóc.

Sau đó, Huyên lấy 1 quả tạ vỏ nhựa màu cam, bên trong có bê tông loại 2kg, lấy trong túi quần 1 vỉ đinh màu đồng dài khoảng 2,1cm, dùng tay tách ra được khoảng 10 chiếc đinh.

Huyên lúc này được xác định đã đóng 9 cái đinh vào đầu cháu A. Hậu quả của sự việc khiến cháu tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sau quá trình cấp cứu.