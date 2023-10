Xô xát do mâu thuẫn, một giáo viên bị đâm tử vong

Vụ việc xảy ra vào hồi 0 giờ 30 phút sáng 22/10, tại nhà trọ công nhân của Công ty Mirex, thuộc xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn, ông T.N.H (SN 1981, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; nghề nghiệp giáo viên) và một công nhân đang làm thuê cho Công ty Mirex đã xảy xô xát.

Hậu quả, ông H bị người công nhân này dùng dao đâm nhiều nhát vào sườn phải và tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Bùi Văn Thái tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai ngay lực lượng điều tra, trinh sát đến bảo vệ hiện trường, xác minh, lấy lời khai nhân chứng. Qua đó, lực lượng công an đã xác định đối tượng dùng dao đâm ông H là Bùi Văn Thái (SN 1987, trú tại xóm Đập Tràn, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng Bùi Văn Thái ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đến 4h ngày 22/10, Thái đã đến Công an huyện Nguyên Bình đầu thú.

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Thái đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm ông H tại nhà trọ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.