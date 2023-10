3 người thương vong sau xô xát tại quán karaoke

Sáng 21/10, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ xô xát tại quán karaoke trên địa bàn phường Kênh Dương của quận này.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Page Hải Phòng). Nguồn: Dân Trí

Cũng theo nguồn tin, hậu quả vụ xô xát trên khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác nhận, nạn nhân thiệt mạng là H.N.T. (28 tuổi, quê ở Nghệ An; hiện trú tại huyện An Dương, Hải Phòng).

Hai người bị thương là N.Đ.T. (29 tuổi, ở Hà Tĩnh) và N.V.T. (25 tuổi, ở Phú Thọ).

Thông tin mới vụ đầu độc bằng bả chó khiến 2 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 6h ngày 14/10, tại hộ bà Phạm Thị Phấn (83 tuổi, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) phát hiện con ruột bà Phấn là Phạm Văn Yên (45 tuổi, sống chung bà Phấn) nằm chết trên giường. Gia đình nghĩ ông Yên chết do bệnh lý nên tổ chức mai táng, không trình báo cơ quan chức năng.

Gia đình của hai nạn nhân tử vong ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị đầu độc đang tổ chức đám tang. Ảnh: T.L

Đến tối cùng ngày, con ruột bà Phấn là bà Phạm Thị Mỹ Cơ (53 tuổi) pha sữa cho bà Phấn uống, khoảng 5 phút sau khi uống hết sữa bà Phấn có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gia đình vẫn nghĩ bà Phấn chết do bệnh lý nên tổ chức mai táng, không trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 4h sáng 15/10, con ruột bà Phấn là ông Phạm Minh Tân (55 tuổi) tiếp tục pha sữa uống (sữa bà Phấn uống trước đó) và có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, khó thở nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An - Loan Trâm (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Tân được chẩn đoán bị ngộ độc nên chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để điều trị.

Được biết, bà Phấn và ông Tân uống cùng một hộp sữa (thời điểm này gia đình mới báo chính quyền địa phương). Hiện ông Tân sức khỏe đã ổn định và xuất viện về gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh.

Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra xác minh đã xác định con ruột ông Yên là Phạm Minh Quốc (sinh năm 2009) có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, Phạm Minh Quốc khai nhận: Từ khi lên 6 tuổi do cha, mẹ ly thân nên Quốc và 2 em về ở với mẹ bên ông bà ngoại (xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Năm 2021, Quốc bỏ học và cùng mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột.

Khoảng 2 - 3 năm gần đây, buổi tối Quốc về ngủ tại nhà của bà nội và cha (xã Hòa Hưng, Cái Bè). Ông Yên là người thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quốc kêu cha bỏ rượu và bị ông Yên la mắng nên Quốc nảy sinh ý định giết ông Yên.

Khoảng tháng 8/2023, Quốc quen một đối tượng N.P.Đ (39 tuổi, ngụ ấp Bình, xã Hòa Hưng) và biết đối tượng này có thuốc bả chó. Ngày 13/10, Quốc cùng em ruột gặp ông N.P.Đ để xin thuốc bả chó về. Sau đó, khoảng 23h cùng ngày, Quốc lấy thuốc bỏ vào hộp sữa (sữa bà Phấn và ông Yên hay uống). Đến sáng hôm sau, Quốc đi làm như thường lệ thì nghe tin ông Yên chết.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người" và bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Minh Quốc, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông: Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.



Ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá bị khởi tố vì liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Sai phạm của 3 bị can nói trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower.

Theo đó, vào thời điểm năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả.

Theo đó, ngày 29/1/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND giao cho Công ty TNHH MTV Sông Mã 2.958,7m2 đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower.

Đến ngày 23/12/2013, ông Nguyễn Đình Xứng ký Quyết định số 4562/QĐ-UBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21.000.000đ/m2 (mức giá này được xác định từ năm 2009), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 55.870.162.500 đồng.

Dự án Hạc Thành Tower.

Liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Đinh Xuân Hướng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bắt gã chồng hờ đánh đập vợ và con riêng gây thương tích

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ việc một người phụ nữ cùng con gái riêng bị chồng hờ đánh gây thương tích xảy ra tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Văn Nam (SN 1995, cư trú xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Võ Văn Nam. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Võ Văn Nam và chị N.M.H (SN 1986, cư trú huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam.

Khoảng 14h30 ngày 6/10, do bực tức ghen tuông và nghi ngờ chị H ngoại tình nên Nam đã đánh chị H gây thương tích nặng. Sau đó Nam chở chị H đi cấp cứu tại Trạm y tế của xã. Trên đường chở chị H về nhà, Nam ghé nhà dì ruột chơi.

Tại đây Nam gặp bé V (SN 2014, là con gái riêng của chị H), do Nam còn bực tức chuyện ghen tuông nên đã lấy móc nhôm treo quần áo đánh nhiều cái vào người của chị H và bé V gây thương tích.

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Võ Văn Nam. Ảnh: Nghiêm Túc

Không dừng lại ở đó, sau khi đưa chị H và bé V về nhà, Nam lại tiếp tục đánh và dùng kéo cắt tóc của chị H.



Không chịu nỗi được sự đánh đập của Nam, chị H đã dẫn con gái bỏ về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang. Thấy con gái và cháu ngoại bị Nam đánh gây thương tích nên mẹ của chị H đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan Công an.

Được biết, tỷ lệ thương tích của chị H do Nam gây ra là 16%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lên Facebook đặt làm sổ đỏ giả đem đi cầm cố

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 21/10, thông tin từ Viện KSND huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Lâm (SN 1990, trú tại ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A) về các tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Vũ Lâm đem sổ đỏ giả đi cầm lấy 300 triệu đồng. Ảnh: CACC

Theo thông tin, vào cuối năm 2020, Lâm lên mạng xã hội Facebook thấy có đăng thông tin nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá rẻ, nên Lâm nhắn tin đặt làm 1 sổ đỏ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT126536 mang tên Nguyễn Vũ Lâm, diện tích đất 6.500m2, với giá 300.000 đồng.

Sau khi đặt xong, khoảng 1 tuần sau, Lâm nhận sổ đỏ giả từ một người giao hàng và trả tiền 300.000 đồng.

Đến khoảng tháng 3/2021, do cần tiền để sử dụng mục đích cá nhân, nên Lâm đã đem cầm sổ đỏ giả cho chị Huỳnh Thị Oanh (ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành) lấy số tiền 300 triệu đồng.

Đến năm 2023, chị Oanh yêu cầu Lâm chuộc lại phần đất đã cầm nhưng Lâm không đồng ý, thấy nghi ngờ nên chị Oanh đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả giám định kết luận, giấy tờ nhà đất mà Nguyễn Vũ Lâm mang cầm cho chị Huỳnh Thị Oanh là giả.