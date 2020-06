Điện Biên: Nuôi bò sinh sản sau 5 năm xây được nhà mới

Tìm hướng, hỗ trợ giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế hiệu quả là mục tiêu được Hội nông dân (Hội ND) huyện Tuần Giáo, Điện Biên đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, Hội nông dân huyện đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện được mục tiêu này; trong đó có đẩy mạnh chương trình phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Ông Lê Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Tuần Giáo cho biết: Ðến nay, tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng CSXH thông qua Hội ND huyện Tuần Giáo đạt trên 115 tỷ đồng, với 3.405 hộ vay vốn, tạo nguồn và động lực thúc đẩy hội viên nông dân hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Hội ND huyện tiếp tục thực hiện các dự án bằng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) với tổng nguồn vốn cho vay đến hết năm 2019 là 1,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ HTND của T.Ư Hội là 1,1 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND huyện 200 triệu đồng do ngân sách cấp và 400 triệu đồng do vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng quỹ.

Từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, nhiều nông dân xã Quài Nưa có vốn đầu tư chăn nuôi bò. Hải Phong

Để hội viên phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội ND đã tích cực phối hợp Ngân hàng CSXH và các ban, ngành chuyên môn tổ chức tập huấn KHKT cho hội viên nông dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội ND huyện đã phối hợp mở 5 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác và quản lý dịch hại trên cây lúa giai đoạn đầu vụ đông xuân cho 243 nông dân; 9 lớp tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng cho 360 nông dân, trưởng bản; tập huấn về phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô tại xã Pú Nhung cho 19 người tham gia là trưởng bản, cán bộ xã.

Xóa nhà dột, có thêm vốn nuôi bò

Gia đình chị Quàng Thị Ngắm (bản Giáng, xã Quài Nưa) là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn qua "kênh" của Hội ND với số tiền 100 triệu đồng vào tháng 9/2019. Chị Ngắm tâm sự: Trước đây, gia đình chị được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện, thời hạn phải trả hết nợ gốc và lãi trong 5 năm. Gia đình sử dụng vốn vay hiệu quả vào phát triển chăn nuôi bò. Tiền lãi thu được từ chăn nuôi đại gia súc và các nguồn thu khác đã giúp gia đình xóa được nhà dột nát, xây dựng được nhà sàn bằng bêtông cốt thép kiên cố. Tuy nhiên, thời gian vay và số tiền được vay chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi lâu dài như mong muốn. Sau khi đầu tư làm nhà ở thì thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Trong năm 2019, Hội ND huyện Tuần Giáo đã phối hợp mở 35 lớp dạy nghề chăn nuôi gà, ngan, vịt và dạy kỹ thuật trồng rừng, trồng nấm... cho 1.135 học viên.



Vừa qua, gia đình chị được vay vốn từ 2 chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH huyện: Chương trình vay hộ nghèo 100 triệu đồng, và chương trình vay nước sạch vệ sinh môi trường 12 triệu đồng. Có vốn, gia đình chị mua 7 con bò giống, xây dựng chuồng trại nuôi gia súc với sự giám sát của cán bộ Ngân hàng CSXH, Hội ND xã, cán bộ bản. Nhờ được gia đình chăm sóc cẩn thận, hiện nay đàn bò phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao.

Ông Quàng Văn Thủy - Chủ tịch Hội ND xã Quài Nưa cho biết: Toàn xã hiện có 1.426 hộ được hưởng chính sách tín dụng CSXH ưu đãi theo quy định của Nhà nước từ 7 chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo với tổng dư nợ 55,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, nông dân xã Quài Nưa đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hết sức đa dạng, như: Ðầu tư vào trồng trọt, mua máy sản xuất, mua thức ăn chăn nuôi… nhưng phần lớn các hộ ở đây lựa chọn chăn nuôi bò sinh sản.

Qua khảo sát, các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, nhiều hộ mang lại hiệu quả kinh tế khá. Ðiển hình như gia đình anh Quàng Văn Hồng (bản Chá, xã Quài Nưa) được vay 15 triệu đồng từ năm 2003 để mua 3 con bò sinh sản. Sau vài năm, từ những con ban đầu, đàn bò của anh phát triển lên gấp nhiều lần. Nhờ đó anh có thêm vốn để tăng đàn mở rộng mô hình. Không chỉ trả hết nợ ngân hàng, hiện gia đình anh Hồng còn có đàn bò hơn 14 con với 5 con bò sinh sản; 6 con trâu... Từ một hộ khó khăn trong bản, gia đình anh Quàng Văn Hồng đã thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ có mức thu nhập khá.