Xóm Phao tan hoang sau bão, người dân bất lực vì nước sông Hồng dâng cao. Media: Quốc Huy

Xóm Phao sông Hồng: Nhà cửa tan hoang, bị cuốn trôi sau bão

PV Dân Việt có mặt tại xóm Phao giữa sông Hồng ngày 9/9. Sau cơn bão số 3 (bão Yagi), khung cảnh nơi đây trở nên tan hoang, xơ xác. Cây cối đổ rạp xuống hai bên đường, những tấm tôn nằm ngổn ngang khắp nơi, những ngôi nhà vốn dựng tạm bợ nay lại thêm trơ trọi vì bị tốc mái.

Gần 12h trưa, ông Nguyễn Đăng Được (người được dân xóm Phao phong là trưởng xóm) vẫn đang tất bật đi thăm nom từng hộ gia đình, xem thiệt hại của bà con trong xóm thế nào và giúp người dân dọn dẹp, gia cố tạm thời lại chỗ ở.

Ông Được cho biết, xóm Phao có 44 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Những người dân tại đây vốn được biết tới với “ba không”: không điện - không nước sạch - không giấy tờ tùy thân.

“Trước bão, chúng tôi được một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, giúp bà con lên bờ ở tạm qua đêm để tránh bão. Chỉ có người người khỏe mạnh ở lại để chống chọi với bão, bảo vệ tài sản. Hiện nay khoảng 40 nóc nhà của người dân đều thiệt hại, nhà bị bão lũ cuốn trôi, nhà bị lật nghiêng, đổ, nhà thì bị tốc mái…”, ông Được bùi ngùi chia sẻ.

Quang cảnh tan hoang tại xóm Phao sau bão số 3. Ảnh: Phạm Thứ

Đã là ngày thứ hai sau bão, bà Nguyễn Thị Hồng (một người dân xóm Phao) vẫn nức nở khi chứng khiến căn nhà của mình bị bão đánh sập, nghiêng ngả trong nước. “Chỉ trong một chốc, không cần đến một đêm. Tan nát hết rồi, không còn gì cả”, bà Hồng nghẹn ngào, quay đi với ánh mắt bất lực.

May mắn hơn bà Hồng, nhà của bà Lê Thị Hoa (một người dân khác tại xóm Phao) dù bị bão cuốn trôi nhưng đã được những người cùng xóm kéo về vừa lúc trưa nay. Chưa kịp mừng vì nhà được đưa trở lại, bà Hoa đã phải lo lắng vì những hỏng hóc trong lúc căn nhà bị bão lũ cuốn trôi.

“Mất 6 cái thùng phi, thế này mà không kịp lắp bổ sung vào thì nhà chìm mất. Tôi cũng chưa xem kỹ đồ đạc trong nhà có hư hỏng gì nữa không”, bà Hoa chia sẻ. Nhưng tiền ở đâu để sửa sang lại nhà cửa thì bà Hoa cũng chưa biết.

Nhiều gia đình hiện nay phải trú ở tạm những nhà hàng xóm - những ngôi nhà vẫn có thể sử dụng được sau bão. Nhưng cũng chỉ có thể ở nhờ ngày một ngày hai, về lâu dài, họ vẫn chưa thể biết sẽ đi đâu về đâu. Những căn nhà được dựng tạm bợ là tài sản quý giá nhất với họ, là chỗ trú mưa, trú nắng hằng ngày. Nhưng sau cơn bão số 3, không căn nhà nào còn nguyên vẹn.

Những người dân ngụ cư tại đây, nghèo vốn đã quá nghèo, nên họ mới phải trôi dạt về cái xóm ngụ cư này. Đó là còn chưa kể tới bệnh tật, tiền thuốc thang; rồi tiền lo học hành cho con cái. Có lẽ, người dân nào trong xóm Phao cũng mong căn nhà phao của mình được bình thường trở lại.

Người dân bất lực nhìn nhà bị tốc mái, càng không thể khắc phục vì không đủ kinh tế. Ảnh: Phạm Thứ

Ông Được cho biết, để sửa chữa, mua tôn để dựng lại tường, lợp lại mái cho những căn nhà bị ảnh hưởng bởi bão số 3 ít nhất là vài triệu đồng; còn dựng được một căn nhà phao mới thì phải mất khoảng vài chục, thậm chí gần trăm triệu đồng. Với công việc không ổn định, miếng cơm còn phải lo từng bữa, rất khó để người dân xóm Phao có lại được “tổ ấm” như trước. Họ chỉ có thể trông chờ vào những nhà hảo tâm hoặc những tổ chức phi chính phủ giúp đỡ.

Xóm Phao sông Hồng: Oằn mình chống lại nước lũ dâng cao

Do ảnh hưởng mưa lớn trên lưu vực kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn khiến lũ trên sông Hồng lên nhanh. Ghi nhận của PV Dân Việt, nước sông Hồng tại khu vực bãi giữa sông Hồng dâng lên rất cao, nước chảy xiết. Từ đêm qua, khi nước dâng, người dân liên tục phải kéo nhà vào gần bờ và cột chặt vào những thân cây để tránh nhà bị trôi mất hoặc dập dềnh giữa sông bị sóng đánh hỏng nhà.

Người dân liên tục phải di chuyển nhà lên gần bờ để tránh bị trôi và bị sóng đánh vào gây hỏng hóc. Ảnh: Phạm Thứ

Đã là đêm thứ ba kể từ khi bão đổ bộ, ông Nguyễn Văn Thành (88 tuổi) chưa ngủ được vì sợ căn nhà sẽ bị cuốn trôi mất. Ông Thành cho biết, hiện nay, ông đã phải kéo nhà vào gần bờ hơn khoảng 50 mét so với ngày thường. Do bà Thủy (86 tuổi, vợ ông Thành) bị mù, lại không thể bơi lội, ông Thành không yên tâm khi căn nhà cứ dập dềnh liên tục rất mạnh; cả đêm qua và sáng nay, ông cùng người hàng xóm tàn tật (bị cụt một bàn chân) phải rất vất vả để kéo căn nhà phao vào nơi an toàn.

Khu vực xung quanh nhà ông Thành hằng ngày có rất nhiều người qua lại tập thể dục, bơi lội; nhưng lại cách xa khu vực người dân khác của xóm Phao. Khi bão lũ, lại trời đêm, chỉ còn 2 ông bà già và người hàng xóm tàn tật nương tựa vào nhau để vượt qua.

Ông Thành bộc bạch: “Hôm bão, sóng nước cứ úp thẳng vào nhà. Tôi và bà ấy chẳng dám ngủ, lau sàn liên tục để thấm nước. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ phải cõng bà nhà tôi lên bờ, còn nhà trôi đi đâu thì kệ. Nhưng giờ nước lại lên to quá, bước xuống cửa nhà là chìm cả người rồi, tôi không tài nào đưa được bà ấy lên nữa. Đồ ăn dự trữ trong nhà còn. Nhưng tôi còn ở đây (trên bờ), bà ấy mù thì làm sao có cái gì vào bụng”.

Ông Thành mệt nhoài sau 3 đêm không ngủ nhưng vẫn cố gắng để mắt tới căn nhà vẫn còn đang trôi nổi trên sông Hồng. Ảnh: Phạm Thứ

Ông Thành hình như đã quá mệt sau 3 ngày không ngủ, ông nằm dài trên bờ, chợp mắt một lúc. Nhưng cũng không dám nghỉ quá lâu, cứ vài phút, ông lại để mắt tới căn nhà còn đang lênh đênh và người vợ già vẫn còn trong đó.

Đã có lần, bà Thủy trả lời PV Dân Việt: “Căn nhà này có dập dềnh, lênh đênh trên nước thế nào, bà cũng không sợ, bởi bà đã có ông Thành bên cạnh”. Vừa nói, bà bám lấy tay người chồng bị nặng tai của mình đầy tình tứ.

Hà Nội, bão đã qua đi, với những người bình thường, cuộc sống có thể coi đã dần bình yên trở lại. Nhưng ven bờ sông Hồng, những người dân ngụ cư chưa kịp hết bàng hoàng vì cơn bão số 3, bất lực trước những thiệt hại, lại tiếp tục phải oằn mình chống lại dòng lũ chảy xiết mỗi lúc một dâng cao. Trời đổ mưa lớn, trong những ngôi nhà đầy những lỗ hổng do mái tôn bị bão cuốn bay mà không thể khắc phục, nước mưa vẫn cứ liên tục xối thẳng vào…

Ông Thành - Bà Thủy trong 1 lần PV Dân Việt tới thăm. Dù nghèo khổ nhưng luôn đùm bọc, yêu thương nhau vượt qua hoạn nạn. Ảnh: Phạm Thứ

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, mặc dù khu vực xóm Phao thuộc quản lý của phường Ngọc Thụy, nhưng do người dân tại đây là dân ngụ cư từ khắp nơi về tụ lại nên trách nhiệm quản lý những người dân tại đây không thuộc UBND phường Ngọc Thụy. Trước bão, UBND phường Ngọc Thụy đã tuyên truyền vận động người dân neo đậu nhà phao chắc chắn và di chuyển lên bờ tránh bão. Nhưng sau cơn bão, người dân xóm Phao phải tự chủ động trong việc dọn dẹp môi trường, cắt tỉa cây bị đổ.