Xôn xao hình ảnh sản phụ xếp hàng dài chờ sinh mổ để "né tháng cô hồn": Bác sĩ cảnh báo điều gì?

Xôn xao hình ảnh sản phụ xếp hàng dài chờ sinh mổ để "né tháng cô hồn"

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc rất đông sản phụ xếp hàng chờ sinh mổ. Lý do các sản phụ làm vậy là để tránh sinh con vào tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn). Được biết clip sản phụ xếp hàng chờ sinh mổ được quay tại khoa D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bác sĩ Lê Duy Toàn, Phó Trưởng Khoa Mổ Dịch Vụ D5 (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, vào ngày 31/7 (tức ngày 26/6 âm lịch), số lượng sản phụ xin sinh mổ chủ động có tăng so với ngày thường.

Hình ảnh nhiều sản phụ xếp hàng sinh mổ chủ động trong ngày 26/6 âm lịch tại Bệh viện phụ sản Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Theo bác sĩ Toàn, trong ngành sản có một đặc thù là sản phụ có thể sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho em bé khi ra đời. Do vậy, không ít gia đình đi xem và đăng ký chọn ngày sinh theo nguyện vọng (ngày đẹp – theo quan niệm của gia đình sản phụ).

Bác sĩ Toàn cũng cho hay, các năm trước, số lượng sản phụ mổ chủ động vào tháng 7 âm lịch thường sẽ ít hơn so với các tháng còn lại. Cũng có một số gia đình không muốn sinh con vào tháng 7 âm vì quan niệm đây là tháng cô hồn.

"Dù người nhà muốn sinh con chủ động nhưng không phải trường hợp nào chúng tôi cũng mổ theo mong muốn của gia đình. Ở góc độ chuyên môn, chúng tôi luôn phải đảm bảo em bé khi sinh ra phải khỏe mạnh, thai đủ tháng mới mổ chủ động", bác sĩ Toàn cho biết.

Bác sĩ Toàn chia sẻ, luôn đặt vấn đề chữa bệnh lên hàng đầu, yếu tố chuyên môn luôn được ưu tiên sau đó mới là làm hài lòng người bệnh. Tùy từng trường hợp và xét thấy không vi phạm về chuyên môn thì y bác sĩ vẫn thực hiện theo yêu cầu của sản phụ để làm hài lòng người dân.

"Ví dụ, nếu thai đủ ngày, đủ tháng, con sinh ra đảm bảo khoẻ mạnh … và sản phụ có nhu cầu sinh mổ chủ động thì chúng tôi sẽ thực hiện để sản phụ và gia đình được thỏa nguyện về mặt tâm lý. Còn với trường hợp yêu cầu mổ sinh chủ động khi thai nhi còn non tháng để tránh ngày xấu, tháng xấu thì chúng tôi sẽ phải đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho sản phụ và thai nhi", bác sĩ Toàn nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Toàn, chỉ định mổ "bắt con" thường phải có giám sát chặt chẽ về chuyên môn và không có chuyện bệnh nhân yêu cầu mổ khi thai chưa đủ ngày, đủ tháng là bác sĩ phải đáp ứng. Bác sĩ chỉ đáp ứng nhu cầu mổ chủ động cho những trường hợp sản phụ mang thai từ 38-40 tuần để đảm bảo an toàn.

Sản phụ giả vờ đau bụng, nằng nặc đòi sinh sớm theo giờ thầy bói phán

Trao đổi với PV Dân Việt, TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng, không ít người vẫn còn quan niệm về "giờ vàng" khi sinh con. Theo họ, những đứa trẻ sinh đúng "giờ vàng"- như cách mà các thầy bói đã phán thì sau này sẽ hanh thông mọi việc, nhất là con đường thăng tiến của đứa trẻ ấy. Ngược lại, nếu đứa bé sinh đúng "giờ xấu", tháng xấu đời cháu sẽ gặp nhiều rủi ro, hay lận đận đường tình duyên hoặc đường công danh.

TS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang siêu âm cho thai phụ. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Thành cho hay, quan niệm trên hoàn toàn không có cơ sở khoa học nhưng thực tế lại có không ít trường hợp vì đi xem thầy bói hoặc xem trên mạng "giờ vàng" sinh con hoặc sinh tránh 7 âm lịch (tháng cô hồn), mọi người quan niệm đây là tháng không may mắn, tháng xấu và nằng nặc bỏ qua chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ Thành nhớ lại trường hợp của một bệnh nhân mổ đẻ cũ đang mang thai 36 tuần 3 ngày vì thầy phán phải sinh ngay nếu để sang tháng sau cháu bé sinh sẽ không tốt cho bố mẹ, làm ăn khó khăn, tiền tài không có nên sản phụ đã giả vờ đau bụng, giả vờ chuyển dạ vào bệnh viện cấp cứu để nằng nặc để xin bác sĩ mổ theo giờ.

Bác sĩ Thành cho hay, có trường hợp sản phụ giả vờ đau bụng, nằng nặc đòi sinh sớm theo giờ thầy bói phán. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy nhiên, khi các bác sĩ kiểm tra thì thấy hoàn toàn bình thường, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, sức khỏe của mẹ và con không có gì nguy hiểm, không có chỉ định mổ thì lúc đó sản phụ liên tục mặc cả, kỳ kèo.

"Bệnh nhân vào viện liên tục kêu ca đau bụng, đau vết mổ và nhất định đòi y bác sĩ phải mổ khi đang mang thai ở 36 tuần 3 ngày. Tuy nhiên, khi chúng tôi khám xong xuôi và cho rằng sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn ổn định và khuyên sản phụ nên để 1 tuần 10 ngày nữa mới mổ thì sẽ tốt cho con nhưng bệnh nhân không đồng ý, nằng nặc đòi mổ và sau đó mới nói lý do là muốn sinh con vào giờ đẹp. Với trường hợp này, chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để can ngăn, tư vấn, giải thích cho bệnh nhân hiểu, không nên vội vàng mổ đẻ vì cuối cùng các y bác sĩ và sản phụ cũng chỉ mong muốn điều tốt nhất cho con", bác sĩ Thành chia sẻ.

Theo bác sĩ Thành, thời điểm mổ chủ động tốt nhất rơi vào 39 tuần, một số trường hợp muốn mổ ở tuần thứ 38 theo nguyện vọng của gia đình thì cần phối hợp chặt chẽ với các y bác sĩ. Tuy nhiên, với những trường hợp 37 tuần đòi đẻ mổ thì bác sĩ tuyệt đối không đồng ý vì cực kỳ nguy hiểm, nhiều trẻ còn có bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh, tức là phổi của trẻ chưa đủ trưởng thành để ra đời tự thở được.

"Ở trong bụng mẹ, phổi của trẻ chưa hề tự thở mà được hô hấp hoàn toàn thông qua bánh rau, người mẹ nuôi con, cung cấp oxy qua bánh rau. Do đó, khi ra đời trẻ sẽ phải chuyển từ việc thở bằng bánh rau sang thở bằng phổi. Nếu trong trường hợp phổi chưa trưởng thành thì cực kỳ nguy hiểm vì trẻ sẽ bị suy hô hấp và phải dùng đến các biện pháp như thở máy, thở oxy áp lực cao để hỗ trợ cho trẻ. Cũng đã có cả những trường hợp tử vong con vì phổi quá non, không vượt qua được", bác sĩ Thành phân tích.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, tuần thai càng non như 35, 36, 37 tuần thì nguy cơ phổi thai nhi chưa trưởng thành cao hơn nhiều so với 38, 39 tuần.

"Tốt nhất thai phụ nên chọn sinh tự nhiên. Trong trường hợp phải sinh mổ, phải tuân thủ nghiêm các chỉ định của bác sĩ sản khoa. Bác sĩ sẽ tư vấn thời gian mổ, cân đối nguyện vọng giờ giấc tâm linh của gia đình, chứ không phải giờ giấc tâm linh của gia đình sẽ quyết định chỉ định mổ của sản khoa", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, bác sĩ Toàn nói thêm: "Không biết từ bao giờ mà mọi người lại có tâm lý e ngại sinh con vào tháng 7 âm lịch và cho rằng trẻ sinh ra vào tháng 7 âm lịch sẽ không may mắn. Tuy nhiên, quan niệm này là không có cơ sở. Bác sĩ cho biết, dù gia đình sản phụ có chọn ngày đẹp, giờ đẹp thì bác sĩ vẫn luôn phải đảm bảo trẻ sinh ra an toàn.

Tôi vẫn nói với bệnh nhân rằng tôi tôn trọng nguyện vọng của gia đình khi họ muốn sinh con vào một ngày giờ đã xem trước. Tuy nhiên, là một bác sĩ, tôi cũng phải tuân thủ chuyên môn nghề nghiệp, phải đảm bảo sản phụ sinh con an toàn, đứa trẻ sinh ra phải khỏe mạnh. Vì ngày có đẹp đến mấy nhưng sinh con ra không an toàn thì ngày đó cũng trở thành ngày xấu".