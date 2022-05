Học sinh lớp 5 phải biết bơi và thi sát hạch mới được lên lớp 6?

Mới đây nhiều phụ huynh tranh cãi trước việc học sinh lớp 5 phải biết bơi mới được lên lớp. Theo tin nhắn được đăng tải trên một trang mạng xã hội, một giáo viên đã nhắn tin trong nhóm lớp với nội dung về việc học sinh lớp 5 phải biết bơi và thi sát hạch đạt yêu cầu mới được lên lớp 6. Ngoài ra, trong phần chia sẻ này cũng cho biết nếu học sinh không đăng ký học ở trường thì có thể học bơi ở ngoài.

Thông tin này được nhiều phụ huynh quan tâm bởi hàng năm tình trạng trẻ em bị đuối nước thương tâm vẫn diễn ra ở các địa phương trên cả nước. Nhiều cha mẹ ủng hộ việc học sinh biết bơi, tuy nhiên cũng có người cho rằng việc "ép" học sinh phải biết bơi mới được lên lớp 6 là không nên bởi đây là quyền của các em.

Tin nhắn trong một nhóm lớp về việc học sinh lớp 5 phải biết bơi. Ảnh: CMH

Liên quan đến việc học bơi trong trường học, chia sẻ với PV báo Dân Việt, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì, Hà Nội khẳng định: "Không có văn nào của Bộ, Sở quy định học sinh phải biết bơi mới được lên lớp".

Tuy nhiên, theo ông Ngát, trong chương trình phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, UBND các quận, huyện đầu tư ngân sách xây bể bơi hoặc bể bơi thông minh để phổ cập bơi cho học sinh.

Tại huyện Thanh Trì, từ năm 2016, UBND đã chỉ đạo Phòng GDĐT tham mưu xây dựng kế hoạch dạy bơi cho học sinh Tiểu học và THCS tại 17 bể dạy bơi trên địa bàn của 15 xã, thị trấn. Học sinh sẽ được học trong thời gian hè đến ngày 30/8. Năm 2020, huyện đã tổ chức dạy và kiểm tra cấp giấy chứng nhận học bơi cho 4.101 học sinh đạt 99,22% chỉ tiêu đề ra, trừ những học sinh bị da liễu hoặc bị tim mạch không thể tham gia đề án.

Học sinh bậc tiểu học sẽ được phổ cập bơi. Ảnh: Tào Nga

Tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinh

Liên quan đến vấn đề phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, ngày 4/5, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh đã có công điện gửi các Sở GDĐT. Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị các Sở tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh (gọi chung là học sinh), đặc biệt chú trọng các nội dung chỉ đạo của Bộ GDĐT về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với học sinh.

Bộ yêu cầu các Sở mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, đoàn thể và chính quyền địa phương để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè, bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ban hành chương trình, kế hoạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm đảm bảo các điều kiện dạy, học bơi trong các cơ sở giáo dục; có chính sách hỗ trợ, giảm giá vé, chi phí học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, các dịch vụ liên quan cho học sinh.