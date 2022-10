Xu hướng tìm kiếm nổi bật của người Việt trong Q3/2022 trên Cốc cốc: Hộ chiếu mới, tiền tệ sôi động

Hộ chiếu mới dẫn đầu xu hướng tìm kiếm về Du lịch

Dẫn đầu các nhóm chủ đề có lượng tìm kiếm cao nhất chính là Du lịch. Tuy nhiên, mối quan tâm của người dùng đối với chủ đề này đã có sự chuyển biến rõ rệt. Thay vì tìm kiếm về địa điểm du lịch, vé máy bay, khách sạn như quý trước thì quý này người dùng lại quan tâm đến các vấn đề về hộ chiếu mới. Điều này thể hiện rõ mối quan tâm của người dân cho lĩnh vực du lịch, trong bối cảnh công dân Việt Nam đã bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp theo mẫu mới và nhiều quốc gia đã, đang mở cửa hoàn toàn với du khách Việt sau đại dịch Covid-19.

Tính năng Chính phủ điện tử của Cốc Cốc giúp tra cứu các thông tin hướng dẫn về thủ tục làm hộ chiếu chính xác nhất

Cụ thể, “hộ chiếu mới” và “passport mới” là hai từ khóa ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lượng tìm kiếm, gấp 4 lần so với quý trước. Bên cạnh đó, do các vấn đề liên quan đến nơi sinh trong mẫu hộ chiếu mới, một số quốc gia châu Âu đã tuyên bố không công nhận mẫu hộ chiếu này và ngừng cấp visa cho những công dân Việt dùng hộ chiếu mới. Do đó, các từ khóa liên quan như "hộ chiếu mới bị từ chối", "passport mới bị từ chối" là những từ khóa mới xuất hiện, được người dùng Việt tìm kiếm trong quý này.

Bánh tráng phơi sương lọt top 3 món ăn thịnh hành nhất quý

Nhân dịp lễ Trung thu và lễ Thất tịch, lượng tìm kiếm về chủ đề này cũng tăng mạnh. Các từ khóa thuộc chủ đề này như "bánh trung thu" và "chè đậu đỏ" chứng kiến mức tăng trưởng đột biến về lượng tìm kiếm, lần lượt là 16 và 6 lần so với quý trước.

Đáng chú ý, "bánh tráng phơi sương" là món ăn lọt top từ khóa thịnh hành với lượng tìm kiếm tăng 239%. Điều này phản ánh đúng xu hướng hiện tại của người dùng, đặc biệt là giới trẻ trên các trang mạng xã hội.

Một số từ khóa về món ăn như “sashimi”, “ức gà”, “vịt om sấu”, “tổ yến” cũng ghi nhận sự tăng trưởng tương ứng lần lượt là 94%, 77%, 57% và 44%. Ngoài ra, người dùng cũng quan tâm nhiều hơn đến việc khám phá ẩm thực địa phương. Nổi bật nhất là tìm kiếm về các món ăn đặc sản của Hải Phòng và Hà Nội.

Không phải chứng khoán, tỷ giá Đô la Mỹ mới là mối quan tâm của người dùng

Quý 3/2022 tiếp tục chứng kiến một xu hướng tìm kiếm đáng chú ý về các biến động của thị trường tài chính Việt. Sau 20 năm kể từ lần sụt giảm đầu tiên, thế giới lại một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đồng tiền chung châu Âu Euro có mức lao dốc kỷ lục về bằng đồng USD. Lần gần nhất đồng Euro giảm gần mức tương đương với đồng USD là vào cuối năm 2002.

Có chung tình trạng với đồng Euro chính là đồng Yên Nhật. Sau 24 năm, đồng Yên Nhật đã lập đáy so với đồng Đô la Mỹ. Nguyên nhân cho sự sụt giảm này được cho là do ảnh hưởng từ biến động địa chính trị và khủng hoảng năng lượng kéo dài.

Dưới tác động của thị trường tài chính, lượng tìm kiếm liên quan đến tỷ giá tiền tệ tăng mạnh. Cụ thể, từ khóa “giá yên nhật” đã tăng gấp đôi, còn từ khóa "tỷ giá USD" đã tăng gấp rưỡi về lượng tìm kiếm so với quý trước. Điều này cho thấy tài chính vẫn là một chủ đề có sức hút hấp dẫn và nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng Việt.

Tính năng Tài chính của Cốc Cốc giúp cập nhật nhanh, dễ dàng và chính xác về thị trường tài chính trong nước và thế giới

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục ngập sắc đỏ thì lượng tìm kiếm về cổ phiếu tiếp tục giảm. Ngược lại, lượng tìm kiếm về “lãi suất ngân hàng” đã tăng tới 47 lần so với quý trước do các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm. Các từ khóa tương ứng được người dùng tìm kiếm nhiều nhất là “lãi suất ngân hàng”, “lãi suất ngân hàng nào cao nhất” và “tăng lãi suất”. Như vậy, khi thị trường tài chính - chứng khoán có nhiều biến động, người dùng có xu hướng chuyển dịch về các kênh đầu tư an toàn như ngân hàng, bảo hiểm, …

Cụm từ “Hồng Đăng”, “Hồ Hoài Anh” dẫn đầu xu hướng tìm kiếm

Bên cạnh xu hướng tìm kiếm tăng thường niên về Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, sách giáo khoa lớp 10 mới (chủ đề Giáo dục), bài thi sát hạch lái xe ô tô (chủ đề Xe cộ) và iPhone 14 (chủ đề Công nghệ) thì trong quý 3/2022, người Việt cũng chủ động tìm kiếm những thông tin về ngày lễ như Quốc Khánh, Trung thu, Thất tịch, … hoặc thiên tai như bão lũ, các vụ cháy… Theo đó, lượng tìm kiếm của các từ khóa liên quan đã tăng lên đến vài chục lần.

Bước vào mùa bão lũ, từ khóa “tin bão” và “dự báo bão” đã chứng kiến sự tăng trưởng đến 11 và 5 lần về lượng tìm kiếm. Trong đó, siêu bão Noru - cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong 20 năm qua là chủ đề được người dùng quan tâm tìm kiếm nhiều nhất. Hơn nữa, khi các vụ cháy nghiêm trọng liên tục diễn ra, người dùng cũng có xu hướng tìm kiếm nhiều hơn về các quy định và thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, người dùng cũng đặc biệt quan tâm đến các nhân vật và sự kiện nổi bật diễn ra trong quý. Hồng Đăng (Diễn viên) và Hồ Hoài Anh (Diễn viên) là hai nhân vật được quan tâm nhiều nhất. Những nhân vật được quan tâm khác lần lượt là Lương Bích Hữu (Ca sĩ), Shinzo Abe (Cựu thủ tướng Nhật Bản), Kim Duyên (Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022), …

Như vậy, trong quý 3/2022, người Việt quan tâm nhiều hơn tới sự biến động trong thị trường tài chính, tiền tệ và các sự kiện, nhân vật nổi bật. Báo cáo Xu hướng tìm kiếm nổi bật của Cốc Cốc đã thể hiện đúng xu hướng tìm kiếm và nhu cầu này của người dùng Việt.