Xử lý con chó pitbull cắn xé khiến bà cụ 82 tuổi tử vong ở Bình Dương ra sao?

Ngày 18/5, chia sẻ với báo chí, đại diện trạm Chăn nuôi thú y TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cán bộ thú y đã đến hiện trường dùng biện pháp gây mê con chó pitbull cắn cụ bà 82 tuổi tử vong để công an lấy mẫu dấu răng, phục vụ công tác điều tra.



Đại diện đơn vị này thông tin, gia đình nạn nhân cho hay, con chó pitbull đã được tiêm ngừa. Tuy nhiên, khi yêu cầu gia đình xuất trình giấy tiêm ngừa thì chủ nhà cho hay do đang bối rối nên chưa cung cấp được sổ tiêm.

Con chó được gây mê để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC.

Hôm nay, trạm sẽ tiếp tục đến gia đình nạn nhân để tiếp tục làm việc và sẽ thông tin hướng xử lý con chó trên.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an TP.Dĩ An cho biết, con chó vẫn đang được nhốt trong lồng để phục vụ khám nghiệm và điều tra.

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 18/5, bà T.T.T.T (ngụ tại phường Bình Thắng) mở lồng, thả con chó pitbull nặng khoảng 30kg ra ngoài, không có rọ mõm.

Sau đó, mẹ của bà T là bà cụ Đ.T.V (82 tuổi) trong nhà nói vọng ra ngoài, liền bị con chó lao vào tấn công.

Khi con chó pitbull tấn công bà V, người nhà đã lao vào can thiệp, kéo con chó ra nhưng bất thành. Do tuổi già, sức yếu cộng với những vết thương nặng do con chó pitbull gây ra, bà V đã tử vong sau đó.