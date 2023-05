Kinh hoàng chó pitbull cắn cụ bà 82 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều tối 18/5, bà T.T.T.T (ngụ tại phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mở lồng, thả con chó pitbull nặng khoảng 30kg ra ngoài, không có rọ mõm. Sau đó, mẹ của bà T. là bà cụ Đ.T.V (82 tuổi) trong nhà nói vọng ra ngoài, liền bị con chó lao vào tấn công.

Khi con chó pitbull tấn công bà V., người nhà đã lao vào can thiệp, kéo con chó ra những bất thành. Do tuổi già, sức yếu cộng với những vết thương nặng do con chó pitbull gây ra, bà V. đã tử vong sau đó.

Lại thêm vụ chó pitbull cắn chết người. Ảnh minh họa

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt, điều tra làm rõ. Con chó pitbull sau khi tấn công người đã được nhốt vào lồng.

Đã có nhiều vụ chó pitbull tấn công người gây tử vong. Chiều 27/7/2022, một con chó pitbull nặng khoảng 30kg đã tấn công một bé trai 8 tuổi, ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vụ tấn công đã khiến bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm.

Ngày 28/8/2022 tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, một người phụ nữ 64 tuổi bị con chó pitbull nặng khoảng 40kg tấn công trong khi đang cho con chó ăn. Hai ngày sau, người phụ nữ đã tử vong dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chó ptibull là loài chó hung dữ và hiếu chiến, đang được nuôi nhiều tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Tại Long An, vào ngày 20/5/2021, anh H. (37 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) dắt hai con chó pitbull đi đến xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để uống cà phê với bạn. Trong lúc nói chuyện, bạn của anh H. thường quơ tay, quơ chân.

Sau đó, con chó đứng cạnh đó lao đến tấn công, cắn nam thanh niên này tử vong tại chỗ. Anh H. cố can ngăn cũng bị con chó này cắn với nhiều vết thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, pitbull là giống chó nhập ngoại có nguồn gốc từ Mỹ, đặc tính rất hung dữ và hiếu chiến. Tại nước này, đã có hàng trăm người bị chó pitbull tấn công tử vong. Dòng chó này được nuôi dần phổ biến ở Việt Nam. Chó pitbull có thân hình vạm vỡ, cộng với hàm răng sắc nhọn và tính cách tấn công con mồi đến khi chết mới thôi.