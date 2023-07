Ngày 11/7, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã phát biểu và nhấn mạnh, kỳ họp lần này là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Quảng Nam sau 6 tháng đầu năm nhiều khó khăn, thách thức; là dịp để sơ kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu và bổ sung các giải pháp, các nội dung cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Trong bối cảnh khó khăn nhưng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của Quảng Nam đạt khá (đạt 46,4% dự toán và bằng 60,8% so với cùng kỳ); khu vực thương mại - dịch vụ tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng nhưng từng bước phục hồi, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ và doanh thu tiêu dùng tăng 9,9%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định.

Ngành du lịch có nhiều khởi sắc, với nhiều chương trình đa đạng, phong phú, nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc thu hút du khách, số lượt khách thăm quan… An ninh chính trị, biên giới, biển đảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Đức Hải tham dự kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh thêm, cùng với những kết quả đạt được, tình hình chung của đất nước và Quảng Nam còn nhiều khó khăn, thách thức.

Bức tranh kinh tế của Quảng Nam 6 tháng đầu năm có nhiều điểm cần chú ý, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm 9,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp giảm sâu ở mức 23,1%; xây dựng gặp khó khăn do giá cả và thiếu nguyên vật liệu; kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 26,2%; vốn đầu tư toàn xã hội giảm 8,2%, trong đó vốn FDI giảm 36%, các doanh nghiệp trong nước giảm quy mô và hoạt động, số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế thu hẹp hơn 1,5 nghìn tỷ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,06%; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,7% chưa phát huy được vai trò là động lực cho tăng trưởng.

Chỉ số PCI giảm 3 bậc với điểm thành phần giảm sâu ở đào tạo lao động và cạnh tranh bình đẳng cho thấy còn nhiều vấn đề về môi trường đầu tư; chỉ số sử dụng lao động trong doanh nghiệp giảm 9,2% so với cùng kỳ là những thách thức lớn về quản lý xã hội.

"Thời gian đến, Quảng Nam cần tập trung cụ thể hóa, triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, đặc biệt là các nội dung đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận trong các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải còn yêu cầu, Quảng Nam cần khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để bố trí không gian phát triển chắc chắn, bền vững, làm căn cứ để triển khai hợp lý, hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư.

Thực hiện tốt công tác dự báo, chuẩn bị tốt các điều kiện để ổn định, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định, việc sắp xếp phải đề cao tính thuận tiện cho cuộc sống của người dân, phát triển KT-XH của địa phương sáp nhập và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu cần xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm. Ảnh: T.H

"Cần đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu các đơn vị, cơ quan, tổ chức.

Các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, chỉ đạo áp dụng thống nhất các quy định về nhân thân, hộ tịch…đã được pháp luật quy định rõ, tránh tình trạng cứng nhắc, gây khó khăn, chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ, gây phiền hà cho nân dân.

Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác đại đoàn kết toàn dân để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh cần quan tâm giám sát về kết quả, chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri…", ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh thêm, mỗi vị đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử.

Thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn...