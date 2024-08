Xử lý nghiêm các hoạt động xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với sở tài nguyên và môi trường các tỉnh lân cận để tham mưu UBND TP trong việc quản lý, điều hòa, phân phối nguồn nước sông Sài Gòn, sông Đồng Nai nhằm ứng phó tình hình xâm nhập mặn; giám sát chặt chẽ, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn TP.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá để tham mưu UBND TP về điều chỉnh lộ trình giảm khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND TP về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn.

UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động xả thải gây ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn TP. Ảnh: Đ.X.

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ UBND quận 12 trong việc thực hiện đối thoại, giải thích và công bố, công khai cho người dân về các chỉ tiêu an toàn, vệ sinh môi trường được áp dụng trong việc xây dựng các nhà máy, trạm xử lý nước thải tại phường Tân Thới Nhất, quận 12.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6901/BTC-QLCS ngày 2/7/2024 để tham mưu, đề xuất UBND TP xử lý dứt điểm các thủ tục xác định giá trị tài sản Nhà máy nước Bình An (tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm cơ sở thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý, chuyển giao tài sản Nhà máy nước Bình An theo quy định.

UBND TP.HCM giao yêu cầu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn triển khai, duy trì tỷ lệ 100% người dân TP được sử dụng nước sạch, đồng thời đẩy nhanh các dự án phát triển mạng lưới cấp nước tại các khu vực chưa phủ mạng cấp nước để tăng tỷ lệ gắn đồng hồ nước, giảm tỷ lệ sử dụng các giải pháp tạm thời như đồng hồ tổng, bồn chứa nước và thiết bị lọc nước, có các giải pháp cấp nước ổn định, lâu dài cho các khu vực xa, còn khó khăn như xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện cập nhật, tích hợp quy hoạch cấp, thoát nước và xử lý nước thải vào Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm để tạo thuận lợi cho công tác lắp đặt, duy tu, sửa chữa khắc phục sự cố đối với hệ thống cấp, thoát nước kịp thời.

Trước đó, tại sự kiện "Dân hỏi - Chính quyền trả lời", câu hỏi được đặt ra cho đại diện các sở, ngành của TP.HCM là, TP.HCM cũng đang đối mặt với bài toán gia tăng dân số cơ học. Theo thống kê dân số thành phố hiện đạt xấp xỉ 10 triệu người. Vậy, thành phố sẽ giải bài toán đó như nào để đảm bảo mục tiêu 100% người dân được sử dụng nước sạch cũng như giải quyết vấn đề nước thải sinh hoạt?