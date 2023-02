Ngày 28/2, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết: Ngày 12/2/2023, xảy ra vụ cháy các quầy hàng trong chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Ngay khi nhận được tin báo, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhanh các lực lượng chức năng, đoàn thể và nhân dân chữa cháy, khống chế đám cháy, kịp thời cứu người, cứu tài sản, đảm bảo tính mạng người dân, hỗ trợ, ổn định đời sống cho các hộ dân kinh doanh trong chợ bị thiệt hại, đồng thời khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân cháy.

Ông P.V.C tại Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng.Ảnh CAHP.

Tuy nhiên, sau khi vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra, trên không gian mạng xuất hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết và bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về vụ cháy. Công an thành phố đã tiến hành nắm tình hình, rà soát các bài viết và bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 23/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập và làm việc với ông P.V.C. (41 tuổi, cư trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật về vụ cháy chợ Tam Bạc xảy ra ngày 12/2/2023 gây ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại cơ quan Công an, ông P.V.C. đã thừa nhận hành vi viết, đăng tải nội dung bình luận nêu trên là xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ông P.VC. đã tự xóa bỏ thông tin bình luận vi phạm nêu trên và cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự; những ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.