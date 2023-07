Xử lý nhóm thanh, thiếu niên bốc đầu xe máy trong làn ô tô trên quốc lộ

Ngày 5/7, thông tin từ Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính với 4 thanh, thiếu niên bốc đầu xe máy trong làn ô tô trên quốc lộ.

2 trong 4 thanh, thiếu niên bốc đầu xe máy trong làn ô tô. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, ngày 4/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh, thiếu niên điều khiển xe máy chạy vào làn đường dành cho ô tô trên Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn xã Long Đức (Long Thành).

Sau đó, có một thanh niên điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu xe).

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Đến 18h30 cùng ngày, Công an huyện Long Thành đã mời 4 thanh, thiếu niên gồm: D.H.H.V. (19 tuổi), N.V.G.K. (16 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Thành), N.T.X. (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và C.T.H. (16 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành).

Tại cơ quan công an, nhóm thanh, thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi điều khiển xe máy bốc đầu xe gây bức xúc.

Công an huyện Long Thành đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với 4 thanh, thiếu niên trên.