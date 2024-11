Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an ngăn chặn "lợi ích nhóm" trong in ấn, phát hành sách Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an ngăn chặn "lợi ích nhóm" trong in ấn, phát hành sách

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn khẳng định, nếu có bất kỳ cá nhân hoặc nhóm lợi ích nào trong quá trình in ấn và phát hành sách, Bộ GDĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời.