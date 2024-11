Đại tá - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tinh Ninh Bình

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La từ ngày 6/11/2024.

Đồng thời, công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với Đại tá Đinh Việt Dũng (sinh năm 1977, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, kể từ ngày 6/11/2024.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao Đại tá Đinh Việt Dũng là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm từ thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở và đã từng đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy; có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, phẩm chất đạo đức tốt.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ bày tỏ tin tưởng, sau khi nhận nhiệm vụ, trọng trách mới, Đại tá Đinh Việt Dũng sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đinh Việt Dũng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TB

Đại tá Đinh Việt Dũng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình; các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Đinh Việt Dũng hứa trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian tới...