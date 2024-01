Ra mắt làng thời trang vào tháng 11/2023, dự án "The New Generation Of Models" gây bão với diện mạo hướng đến thời trang cao cấp, chuyên nghiệp. "The New Generation Of Models (tên viết tắt là NGM) định hướng là dự án triển lãm và sách ảnh, video thời trang, ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh đặc biệt tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Không những thế, NGM còn là "camera hành trình" kể lại chân thực nhất câu chuyện cảm xúc của toàn bộ ê kíp thực hiện.