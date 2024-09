Xuất hiện 85 điểm nguy cơ sạt lở đất cao, hàng nghìn hộ dân ở Hòa Bình đối diện nguy hiểm

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa to đến rất to. Khi bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 80mm. Dự báo diễn biến mưa vẫn tiếp tục kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối diện nguy cơ sạt lở đất.

Những ngày qua, trên phạm vi toàn tỉnh, nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất. Có điểm lượng đất, đá lên tới hàng trăm m3 đổ tràn xuống vùi lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông, chia cắt, cô lập nhiều địa bàn.

Điển hình như ở xóm Cạn Thượng, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong; các xóm Chiềng An, Hiềng, Nà Lụt của xã Thành Sơn, huyện Mai Châu; xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc... Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, các địa bàn có lượng mưa cao nhất cũng chính là những nơi có nguy cơ bị sạt lở đất trong và sau mưa bão.

Với lượng mưa đã tích tụ thời gian qua cộng với diễn biến mưa tiếp tục kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, độ ẩm đất tại nhiều khu vực thuộc các huyện Lạc Thủy, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, thành phố Hòa Bình, đặc biệt là huyện vùng cao Đà Bắc và Mai Châu đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa; nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã tiến hành rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ thiên tai cao. Qua rà soát, xác định trên địa bàn tỉnh có khoảng 135 điểm dân cư nguy cơ thiên tai cao với khoảng 6.000 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai; trong đó có 85 điểm được xác định là khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá lăn với 3.376 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng.

Căn cứ kết quả rà soát và thực tế tình hình thiên tai những ngày qua, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã đưa ra cảnh báo về việc gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa bàn, đặc biệt là tại các vùng có nhiều đồi, núi và độ dốc lớn, cũng đồng thời là các địa bàn có lượng mưa đo được ở mức rất cao trong những ngày qua.

Vụ sạt lở đất xảy ra tại xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc làm 4 người trong 1 gia đình tử vong. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ. Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, các địa phương cần thường xuyên thông báo đến người dân tình hình mưa lũ để chủ động phòng, tránh.

Đặc biệt, chú trọng rà soát, đánh giá mức độ an toàn của các khu vực sinh sống; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các điểm đứt gãy, có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di dời người dân đến khu vực đảm bảo an toàn; tổ chức đội xung kích trực 24/24h hướng dẫn giao thông và hỗ trợ người dân tại các điểm sạt lở…