Người dân Hòa Bình chật vật khắc phục hậu quả sau bão Yagi

Những ngày qua, người dân trên địa bàn các tỉnh miền Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương,… đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Trong đó, Hòa Bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của bão nghiêm trọng nhất.

Ngày 8/9, Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo nhanh số 110/BC-SNN về tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Do ảnh hưởng của mưa lớn, giông sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các huyện trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, huyện Đà Bắc đang là địa bàn chịu tổn thất nặng nề nhất. Từ 16h00 ngày 07/9 đến 10h00 ngày 08/9/2024 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Đà Bắc đã xảy ra mưa to trên diện rộng kèm theo gió giật mạnh. Hiện tại, qua tìm kiếm sơ bộ, có 04 người thiệt mạng và 01 người bị thương do sạt lở, vùi lấp đất tại xóm Chầm, xã Tân Minh.

Mưa lớn trên diện rộng kèm theo giông lốc đã làm tốc mái, sạt lở đất vào 112 nhà, ảnh hưởng nhiều tại các xã Tân Minh với 25 hộ, xã Mường Chiềng 24 nhà, xã Tân Pheo có 10 nhà, riêng xã Giáp Đắt có 11 nhà bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Lường Văn Thi - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết: “Trước tình hình mưa bão, chúng tôi đã thực hiện di dời tạm thời 350 hộ dân, đến các trường học, nhà văn hóa… để đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của giông lốc, nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 433 và các tuyến đường liên xã; cây cối đổ gây ách tắc giao thông cục bộ. Chúng tôi đang ra sức phối hợp, huy động lực lượng khắc phục tạm thời để thông tuyến, đảm bảo ổn định giao thông”.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại huyện Đà Bắc bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng.

Ông Thi cũng cho biết thêm, ảnh hưởng của mưa bão đã gây thiệt hại gần 145ha bao gồm: Lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm và cây lâu năm. Trong đó, xã Vầy Nưa thiệt hại 11ha, xã Cao Sơn 12ha, xã Đồng Chum 3ha, xã Toàn Sơn 23 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy, xã Tân Minh 20 ha, xã Tú Lý gần 75ha.

“Đây là trận bão kinh hoàng nhất mà tôi chứng kiến từ trước đến nay. Mưa nặng hạt và kéo dài, kèm theo gió to khiến mái nhà bị bốc đi, hoa màu cũng bị đổ nghiêng, tan hoang. Giờ tôi đang không biết làm cách nào để dọn dẹp hết đống đổ nát sau bão” - anh Bàn Văn Lộc, xóm Tằm, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình chia sẻ đầy lo lắng.

Sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão Yagi đối với các hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc.

Tình hình mưa bão tại các xã trên địa bàn huyện Đà Bắc vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp. Hoàn lưu bão đang tiến gần hơn với những trận mưa lớn kéo dài. Chính quyền địa phương và người dân đang cố gắng cùng chung tay khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, thiệt hại ở địa phương là rất lớn, đặc biệt là về các sản phẩm nông nghiệp, hoa màu, cây ăn quả, …

Trước những ảnh hưởng của cơn bão số 3, người dân huyện Đà Bắc đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Những hộ gia đình phải di dời, ở tạm đang phải bám trụ với tình trạng thiếu nhu yếu phẩm cần thiết, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo. Họ phải rời xa ngôi nhà của mình trong tình thế khó khăn, thấp thỏm lo âu mỗi khi nghe tiếng gió rít, giông sét. Mùa màng mất trắng, của cải thậm chí là tính mạng có thể bị đất đá vùi lấp bất cứ lúc nào.

Người dân ngậm ngùi vì mái nhà bị bốc đi sau cơn bão.

Hiện tại, người dân nơi đây không chỉ có nhu cầu về lương thực, thực phẩm, mà còn rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các mạnh thường quân về giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục lại sản xuất, sinh hoạt.

Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm trên cả nước đến những người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình nói riêng và các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 nói chung. Mong bà con nhận được sự giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống sau siêu bão Yagi.