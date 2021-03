Xuất hiện clip được cho là khoảnh khắc cảnh sát hình sự kêu cứu khi bị cướp

Khẩu súng được cho là của cảnh sát hình sự bị cướp xuất hiện trong đoạn clip đăng trên mạng xã hội ngày 31/3.

Đoạn clip được cho là thời điểm cảnh sát hình sự cầu cứu người dân lúc bị cướp súng với nội dung: "Cất súng giùm em anh ơi! Em cảnh sát hình sự anh ơi. Anh làm vậy anh bậy nha. Tui có thẻ ngành nha, anh cướp súng tui…".

Sau đó thì có tiếng người dân can ngăn và tiếng bị hành hung.

Trong ngày, cũng xuất hiện một đoạn clip khác được cho là của nghi phạm trên xe ô tô quay súng k59 sau khi lấy được súng của cán bộ cảnh sát hình sự.

Liên quan đến vụ việc, chiều 31/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết vụ việc đang được Phòng An ninh điều tra công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ xử lý theo thẩm quyền.

Như Dân trí đã thông tin, thời điểm khoảng 9h30 ngày 30/3, Thượng úy Trần Khắc Trung, thuộc Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang điều khiển xe máy biển số 59L1 525.28 từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an huyện Cái Bè công tác.

Khi qua cầu Bình Đức thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang, Thượng úy Trung bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên ô tô con màu trắng, biển kiểm soát 63A-085.71 ép vào lề đường.

Chiếc xe ô tô mà hai nghi phạm Tuấn và Viễn đã đi khi gây án.

Ngay sau đó, đối tượng ngồi ghế sau trên ô tô mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc tấn công Thượng úy Trung. Anh Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô: "Tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ, yêu cầu các anh dừng tay".

Dù vậy, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công anh Trung bằng gậy sắt.

Thượng úy Trung lùi lại, hô có cướp thì thanh niên ngồi ghế lái ô tô cũng bước xuống, cầm gậy sắt tiếp tục tấn công nạn nhân.

Trong lúc bị đánh hội đồng bằng gậy sắt, anh Trung rút súng và hô: "Tôi là cảnh sát hình sự. Tôi có thẻ ngành". Nghe vậy, 2 đối tượng càng tấn công quyết liệt hơn. Thấy anh Trung vẫn la lớn, thanh niên cầm lái đã xông vào ôm và bóp cổ nạn nhân.

Hai nghi phạm Viễn và Tuấn.

Khi anh Trung bị khống chế, thanh niên còn lại đã dùng gậy sắt đánh mạnh vào tay cảnh sát hình sự này làm khẩu súng rơi ra. Ngay sau đó, 2 thanh niên đã lấy súng và móc ví trong túi quần anh Trung rồi lên ô tô 63A-085.71.

Thượng úy Trung vừa la cướp vừa nhảy lên nắp capo xe thì bị 2 thanh niên mở cửa lấy gậy đánh vào đầu vào tay làm anh Trung té xuống đất rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đến gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt gọn Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ tại phường 4, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi hành hung cảnh sát hình sự, cướp súng và cướp tài sản.