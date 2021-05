Xuất khẩu tháng 5 tăng mạnh

Ngoài ra, tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong kết quả đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt đã 33,06 tỷ USD, duy trì đà tăng với 16,6%, chiếm 25,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 97,88 tỷ USD, tăng 36,3%, chiếm 74,8%.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2021, cả nước có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó, 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 63,8%).

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2021 tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2020

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng qua, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước đạt 70,7 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 47,32 tỷ USD, tăng 33%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 9,69 tỷ USD, tăng 13,5%. Nhóm hàng thủy sản đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ 2020.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 5/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 28 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 56,4%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 131,31 tỷ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 5/2021 nhập siêu 2 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, cả nước nhập siêu 369 triệu USD.

Mới đây, nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo thuận lợi khi Chứng nhận xuất xứ (C/O) cho nông sản xuất khẩu, đặc biệt từ các vùng đang chịu ảnh hưởng dịch Covid – 19 như Bắc Giang, Hải Dương.

Cụ thể, ngày 25/5/2021, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Phan Văn Chinh đã ban hành công văn số 334/XNK-XXHH đề nghị các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực tạo điều kiện thuận lợi nhất khi cấp C/O cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu.

"Cục Xuất nhập khẩu đề nghị ưu tiên cấp C/O trong thời gian sớm nhất đối với nông sản xuất khẩu, đặc biệt là nông sản tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như Bắc Giang, Hải Dương và các mặt hàng đang vào vụ, có thời gian thu hoạch ngắn như vải.

Các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai căn cứ tình hình thực tế, xem xét bố trí làm thêm giờ, kể cả làm việc vào Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ để xử lý hồ sơ cấp C/O", đại diện Cục Xuất nhập khẩu thông tin.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu, đơn vị này cũng đã yêu cầu các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới phía Bắc theo dõi sát tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới, báo cáo Cục ngay khi có dấu hiệu nông sản xuất khẩu ùn tắc ở cửa khẩu.

Được biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu trên cả nước đã cấp 420,000 bộ C/O, trị giá 21 tỷ USD cho hàng hóa đi các thị trường được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do.