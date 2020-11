Xúc động cảnh ăn vội, đội mưa tìm người mất tích do sạt lở đất ở Quảng Nam

Bữa ăn trưa ven đường của lực lượng chức năng trong lúc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh về bữa ăn trưa tạm bợ ven đường của các chiến sĩ công an, dân quân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khi đang trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi đã làm nhiều người xúc động.

Bữa ăn vội diễn ra ngay trên con đường dẫn vào hiện trường vụ sạt lở. Thời điểm đó trời đang mưa, thế nhưng, người đứng, người ngồi ai cũng nhanh chóng hoàn thành bữa cơm trưa để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Bữa ăn đơn giản nhưng chứa nhiều tình nghĩa.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động

Trước sự việc trên, tối 12/11, trao đổi với PV, ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, trong quá trình tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích, lực lượng công an huyện Bắc Trà My cùng lực lượng chức năng của địa phương phải ăn tạm bữa ăn trưa ven đường. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng là có thật, lúc này lực lượng chức năng đang tìm kiếm ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam), mất tích do bị sạt lở núi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo ông Vũ, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa máy múc đến vị trí sạt lở để đào bới đất, tìm kiếm nạn nhân mất tích thì quả đồi, nơi đã từng sạt lở lại đổ ập xuống, thấy vậy những người trong đội tìm kiếm vội tháo chạy. Nhận thấy trên địa bàn huyện có mưa, vị trí tìm kiếm nạn nhân lại tiếp tục sạt bị sạt lở nên lực lượng tìm kiếm đã tạm dừng tìm nạn nhân mất tích để đảm bảo an toàn. Đợi điều kiện thời tiết ổn định sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Clip: Đang tìm người mất tích, lực lượng cứu hộ ở Quảng Nam suýt bị sạt lở núi vùi lấp

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/11, tại km 66 tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở núi làm ông Huỳnh Văn Hạ mất tích. Hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy hai xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ.