Xúc động câu chuyện của người lính già ở Lào Cai

Người lính già ở Lào Cai: Cống hiến thanh xuân để bảo vệ quê hương

Theo chân cán bộ Hội CCB huyện Bảo Thắng, Lào Cai, chúng tôi đến thăm gia đình CCB Đinh Công Nhắn 76 tuổi ở thôn Báu, xã Thái Niên, đúng lúc vợ chồng ông đang tỉ mỉ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và vườn bưởi sai trĩu quả xung quanh nhà. Nhìn ông với dáng vẻ gầy gò, nhưng vẫn toát lên khí chất của người lính năm xưa, với sự lạc quan, yêu đời.

CCB Đinh Công Nhắn năm nay đã 76 tuổi nhưng ông vẫn hăng say lao động. Ảnh: Thanh Nga

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Nhắn vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Biết được ý định của chúng tôi, ông trang trọng thay bộ quần áo lính năm xưa với những huân, huy chương về thành tích mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ treo đầy bằng khen, huân, huy chương và các kỉ vật kháng chiến, người CCB già không nén nổi sự bồi hồi, xúc động khi nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Thái Niên, năm 1966, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, khi mới 17 tuổi, chàng trai Đinh Công Nhắn cùng với nhiều thanh niên của quê hương hăng hái lên đường nhập ngũ, đem tất cả sức lực, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cống hiến cho cách mạng.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng CCB Nhắn vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Ảnh: Thanh Nga

Sau khi nhập ngũ, ông được biên chế vào sư đoàn 304, đóng quân ở Bắc Thái, Thái Nguyên. Sau 3 tháng huấn luyện, ông được bổ sung vào sư đoàn 5 Miền đông Nam bộ chiến đấu.

Với ông Nhắn, những năm tháng sục sôi lửa đạn cống hiến tuổi xuân cho nền độc lập, tự do của dân tộc luôn là những ký ức không thể phai mờ. Nhắc đến những ngày tháng ở chiến trường miền Nam, giọng người lính năm xưa đầy xúc động, ông kể: Trong quá trình chiến đấu tại chiến trường miền Nam, trận đánh Sóc Bom Bo, ông bị trúng 1 viên đạn vào đùi, ông được đưa vào bệnh viện K 90 Miền Nam điều trị. Sau khi hồi phục sức khoẻ, ông được bổ sung vào trung đoàn 201 thuộc Bộ tư lệnh quân khu 7 miền Đông Nam bộ và đã cùng các đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt.

Nhìn CCB Đinh Công Nhắn với dáng vẻ gầy gò nhưng vẫn toát lên khí chất của người lính năm xưa, với sự lạc quan, yêu đời. Ảnh: Thanh Nga

Bồi hồi nhớ lại, ông Nhân cho biết, vào khoảng tháng 9/1970, ông cùng đồng đội thuộc Sư đoàn 5 Miền Đông Nam bộ đã đóng góp thành công cho việc bẻ gãy chiến dịch kéo dài 82 ngày của Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa nhắm vào các căn cứ của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Chiến khu C, tức vùng Lò Gò - Xa Mát ngày nay.

Tiếp đó vào khoảng tháng 8/1972, ông tiếp tục cùng đồng đội thuộc Sư đoàn 5 và các đơn vị khác tham gia chiến đấu tại chiến trường Miền Đông Nam bộ. Đây là cuộc chiến cam go, gian khổ nhất, hi sinh mất mát nhiều nhất, nhưng những người lính Cụ Hồ với tinh thần chiến đấu không sợ hy sinh, tất cả vì độc lập, tự do, hoà bình của đất nước. Tham gia trận chiến này, ông chứng kiến nhiều đồng đội của mình anh dũng nằm xuống dưới bom đạn của kẻ thù, những chiến sĩ khác vẫn tiếp tục tiến lên với tinh thần, sĩ khí rất cao. Và chiến thắng rất đỗi vẻ vang lẫy lừng đi vào lịch sử, đập tan âm mưu của đế quốc Mỹ.

Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", CCB Đinh Công Nhắn gương mẫu lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Thanh Nga

Đến tháng 1/1973, ông tiếp tục nhận lệnh cùng đồng đội hành quân tiến sang nước bạn Campuchia, cùng với quân đội bạn đánh tiêu diệt chế độ Lon Nol. Sau 1 năm chiến đấu bên nước bạn, và hoàn thành chiến dịch, ông lại trở về Việt Nam để củng cố lực lượng, tiếp tục công tác và và chiến đấu. Ông từng tham gia nhiều trận đánh, trong đó ông được chứng kiến 2 chiến công lừng lẫy của quân và dân ta trong chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người lính già ở Lào Cai: Hồi ức về "một thời hoa lửa"

Hồi ức về những ngày tháng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, CCB Đinh Công Nhắn đầy xúc động kể: Ngày 26/4/1975, khi nhận lệnh mở chiến dịch Hồ Chí Minh, ông cùng đồng đội tiếp tục nhận lệnh hành quân tiến vào cứ địa Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, để chiến đấu phá toàn bộ đồn bốt của kẻ thù. Mở cửa để tiến thẳng vào nội đô Sài Gòn. Những ngày đó, địch liên tục ném bom đánh phá, cản đường, cắt dây truyền tin, rất nhiều đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, người trước ngã xuống người sau lại tiếp tục xông lên làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của đồng đội càng tiếp thêm sức mạnh để ông cũng như anh em trong đơn vị vượt qua gian nan, thử thách, để đến chiến thắng cuối cùng.

Ở tuổi 76, CBB Đinh Công Nhắn có nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Ảnh: Thanh Nga

Đến ngày 28/4/1975, Trảng Bàng được giải phóng và đơn vị của ông tiếp tục nhận nhiệm vụ đánh thẳng đến nội đô Sài Gòn, đánh vào sào huyệt cuối cùng của Mỹ nguỵ. Đến 11h30 ngày 30/4/1975, Sài Gòn-Gia Định hoàn toàn được giải phóng, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta. "Mặc dù không phải là những người lính đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập nhưng ông và đồng đội như vỡ òa trong hạnh phúc.

Không thể kể hết những gian khổ mà ông cùng đồng đội đã trải qua, bởi nơi đây là vùng đất bị nhiễm chất độc hóa học. Những cơn sốt rét rừng, những ngày thiếu ăn, thiếu ngủ hành hạ khiến ai nấy đều xanh xao, nhưng nhiệt huyết của những người chiến sĩ cách mạng quả cảm chưa bao giờ bị lay động.

Đến tháng tháng 8/1978, ông lại tiếp tục nhận lệnh sang giúp nước bạn Campuchia tiêu diệt Pôn Pốt - Iêng Xary. Sau 6 tháng trên chiến trường K (Campuchia), ông đã cùng đơn vị và quân giải phóng Campuchia đánh thắng bọn diệt chủng nhân dân Campuchia. Và đến 7/2/1979, đất nước Campuchia hoàn toàn được giải phóng. Ông lại cùng đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ về biên giới Campuchia giáp Thái Lan để giúp nước bạn củng cố lực lượng, và giúp nhân dân Campuchia hàn gắn vết thương chiến tranh. Sau gần 10 năm làm nhiệm vụ bên nước bạn, đến năm 1989, đơn vị được lệnh của Bộ quốc phòng Việt Nam rút về nước học tập và công tác.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng CCB Đinh Công Nhắn vẫn nhớ như in những ngày cùng đồng đội nhất tề xông trận cho lý tưởng về sự độc lập, thống nhất của dân tộc. Ảnh: Thanh Nga

Đến năm 1979 do không đảm bảo sức khoẻ tham gia công tác và chiến đấu, ông đã được đơn vị giải quyết cho về phục viên. Rời quân ngũ trở về địa phương, gác lại ký ức của một thời bom đạn, CCB Đinh Công Nhắn vẫn luôn phát huy phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương.

Hiện ông đang là chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Báu xã Thái Niên, đồng thời nhận tham gia trực cảnh giới đường ngang giao cắt qua đường sắt địa điểm km 272+400, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho mọi người qua lại, đặc điểm nơi gác chắn cách trường học mầm non 300m, cách 20 m điểm thu mua hàng hoá nông sản.

Đoạn đường cảnh giới là trục đường giao thông liên xã, mật độ người qua lại mua hàng hoá vào giờ cao điểm rất đông, do đó ông luôn có mặt tại chòi gác vào các giờ cao điểm có tàu chạy qua để nhắc nhở nhân dân qua lại mỗi khi có tàu sắp chạy qua. Do vậy từ năm 2019 đến nay, điểm cảnh giới không xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình CCB Nhắn cho thu nhập ổn định, mỗi năm ông cũng để ra được gần trăm triệu đồng. Ảnh: Thanh Nga

Trong phát triển kinh tế, mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Nhắn đã tích cực học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua các phương tiện thông tin đại chúng và các mô hình phát triển kinh tế ở địa phương. Với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, thực hành tiết kiệm, kiên trì học hỏi và mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay,gia đình ông cũng trồng hơn chục gốc bưởi Múc, 4 sào đậu đỗ, vài sào dưa lê và một số cây ăn quả khác, mang lại thu nhập cho gia đình gần 50 triệu đồng/năm đã trừ chi phí.

Có thể nói, với những người lính đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến những mất mát, hy sinh của đồng đội, họ càng cảm nhận giá trị của những năm tháng hoà bình. Để rồi, trong thời chiến cũng như thời bình, khi rời quân ngũ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng. Với những đóng góp của mình trong trong thời chiến cũng như thời bình, CCB Đinh Công Nhắn đã được tặng nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.