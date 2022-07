Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo người dân.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ và truyền tải thông điệp Việt Nam yêu chuộng hoà bình. Ảnh: N.V

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Mai bày tỏ xúc động tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) cũng là kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 – 2022).

Nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị là 60.000 liệt sỹ ở 72 nghĩa trang, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, 1 nghĩa trang chỉ có 1 ngôi mộ chung là Thành cổ Quảng Trị. Xương máu các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào sông núi.

Chương trình Khát vọng hoà bình gồm có 3 chương Máu và hoa; Máu và hòa bình; Khúc thanh ca truyền tải thông điệp Việt Nam yêu chuộng hoà bình và mong muốn thế giới hoà bình để mọi người được sống yên vui, không có chiến tranh, không có hi sinh, mất mát. Ảnh: N.V

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: Ăn quả nhớ người trồng cây. Tuổi trẻ cả nước nhiều năm qua đã luôn quan tâm giữ gìn bồi đắp, tiếp nối truyền thống thế hệ đi trước. Nhiều hoạt động tri ân người có công của tuổi trẻ để lại tình cảm tốt đẹp được Đảng, nhà nước, xã hội và người có công ghi nhận, đánh giá cao. Khát vọng tuổi trẻ ngày nay là tiếp bước cha anh xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Sau chiến tranh Quảng Trị đã vươn lên mạnh mẽ, đã hồi sinh có nhiều kết quả rất đáng trân trọng tích cực.

Những bài hát từ khói lửa chiến tranh đến hoà bình tươi sáng giúp người xem hiểu được giá trị của hoà bình. Ảnh: N.V

Chương trình Khát vọng hoà bình được tổ chức tại Quảng trường Giải phóng kết nối với không gian sân khấu Tháp chuông Thành cổ Quảng Trị, Bến thả hoa sông Thạch Hãn bằng ánh sáng tạo nên sự lung linh, huyền ảo, khiến hàng ngàn người xem xúc động.

Hình ảnh trẻ em nâng cánh chim bồ câu trắng lại càng khắc sâu trong tâm trí người xem giá trị của hoà bình. Ảnh: N.V

Chương trình diễn ra với 3 chương chính gồm: Máu và hoa; Máu và hòa bình; Khúc thanh ca. Thông qua các tiết mục hát, múa, lời bình nghệ thuật; đồ họa màn hình và phóng sự tài liệu chương trình đã làm sống dậy một thời kỳ lịch sử rất đỗi hào hùng của dân tộc ta. Tôn vinh những chiến công bất tử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của cha ông ta.

Qua đó đưa khán giả cùng nhau ngược dòng thời gian chiêm nghiệm về quá khứ để trân trọng giá trị của hòa bình trên mảnh đất thiêng Quảng Trị ngày hôm nay. Chương trình cũng góp phần truyền tải thông điệp hòa bình đến người dân trong nước và quốc tế.