Tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng giành 5 tấm huy chương vàng, gồm: huy chương vàng cá nhân nội dung 400m tự do nam, 800m tự do nam, 1500m tự do nam, 200m bướm nam và huy chương vàng tiếp sức 4x200m tự do cùng đội bơi nam Việt Nam.

Ngoài ra, nam VĐV người Quảng Bình còn xác lập 2 kỷ lục ở SEA Games thông qua kết quả thi đấu SEA Games 31, gồm kỉ lục tại 400m tự do và kỷ lục cùng đội tiếp sức 4x200m tự do nam.

Có thể nói, Nguyễn Huy Hoàng là niềm tự hào của người Quảng Bình.

Clip: Hai bố con kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tại bể bơi tổng hợp ở Quảng Bình.

Kết thúc kỳ SEA Games 31 gặt hái nhiều thành công, Nguyễn Huy Hoàng trở về quê Quảng Bình để chuẩn bị cho lễ vinh danh của địa phương này. Tại đây, Huy Hoàng đã có dịp đoàn tụ với bố mẹ ở TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) trước khi di chuyển ra Hà Nội.

Nguyễn Huy Hoàng tâm sự với bố là ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1960) tại bể bơi tổng hợp ở Quảng Bình. Ảnh: T.A

Trò chuyện với PV Dân Việt, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi đạt được nhiều tấm huy chương vàng về cho tổ quốc và góp một phần công sức vào thành công của thể thao nước nhà tại SEA Games 31".



"Tôi cảm thấy rất vui khi trở về quê Quảng Bình gặp lại bố mẹ và các anh chị, đây là dịp về quê hiếm hoi của mình từ khi dịch Covid-19 diễn ra. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đón tiếp rất nồng hậu khi tôi trở về quê.

Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực tập luyện hơn nữa để gặt hái nhiều thành công tại các giải đấu khu vực và quốc tế. Đến một thời điểm nào đó, khi có lớp trẻ kế cận, tôi sẽ học để làm huấn luyện viên bơi lội, tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà", Huy Hoàng cho hay.

Nguyễn Huy Hoàng bên cạnh ông Nguyễn Văn Vinh (bố của Hoàng). Ảnh: T.A

Ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1960, bố của Nguyễn Huy Hoàng) cho biết: "Hoàng giành được 5 huy chương vàng ở kỳ SEA Games 31 là một thành công lớn. Đặc biệt, Hoàng khiến tất cả sửng sốt khi đoạt tấm huy chương 200m bơi bướm – nội dung không phải thế mạnh của con".

"Hoàng là con út trong gia đình, lúc nhỏ Hoàng thường đi với tôi ra sông Gianh vớt rong biển cho cá ăn. Bây giờ, con gặt hái nhiều thành tích như vậy, chúng tôi mừng, hạnh phúc lắm. Mong thời gian tới con tiếp tục đạt huy chương vàng và xác lập thêm nhiều kỷ lục mới", ông Vinh nói.

Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000 ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), làng quê bên bờ sông Gianh. Hoàng là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới.

Từ nhỏ, Huy Hoàng đã thích bơi lội, vùng vẫy trên sông Gianh sau những lần cùng bố đi vớt rong về làm thức ăn cho cá.

Vào một buổi sáng đang đi chơi cùng đám bạn, cậu bé Hoàng khi đó học lớp 5 nghe thấy tiếng loa phát thanh truyền đi thông tin tỉnh Quảng Bình đang tuyển chọn VĐV bơi cho tỉnh Quảng Bình.

Thời điểm đó, Hoàng chỉ nghĩ là đăng ký đi bơi cho vui chứ không thể hình dung sau đó lọt vào "mắt xanh" của HLV Hoàng Quang Minh, phát triển trở thành VĐV chuyên nghiệp và giành nhiều thành công như hôm nay.