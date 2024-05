Đọc điếu văn tại buổi lễ ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xúc động: "Hôm nay, Tổ quốc đón các anh về trong khúc Khải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào vì phần nào đã thực hiện được lời hứa đưa các anh về với đất mẹ, với Tổ quốc thân yêu, với gia đình, bạn bè và làng xóm. Xin kính cẩn nghiêng mình dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ những bông hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm thể hiện lòng biết ơn vô hạn, nguyện cầu cho hương hồn các anh siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, an giấc ngàn thu trên đất mẹ, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, ấm no, hạnh phúc, cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi. Tổ quốc nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ". Ảnh: N.T