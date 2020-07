Xúc động với 3 MV tri ân các anh hùng liệt sĩ của ca sĩ Huyền Trang

"Mãi vẹn nguyên" là dự án âm nhạc mới nhất của Sao Mai Huyền Trang vừa ra mắt khán giả. Đây là dự án âm nhạc mà Huyền Trang đã ấp ủ thực hiện từ lâu nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người người lính thương binh và thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập dân tộc.



Dự án âm nhạc này gồm 3 MV: "Lời yêu lặng thầm" (Lời Hồ Xuân Tứ - Nhạc Lê An Tuyên - Phối khí Quang Hưng), "Em vẫn đợi anh" (Sáng tác Bùi Hoàng Uyên Minh - Phối khí Tuấn Anh - Đạo diễn Anh Quân), "Những bông hoa huyền thoại" (Sáng tác Đậu Hoài Thanh - Phối khí NSƯT Quang Hưng - Đạo diễn Anh Quân). Những bài hát này gần như "đo ni đóng giày" cho Huyền Trang nên cô hát lên như chính tâm hồn mình, nồng nàn cảm xúc và da diết, ngọt ngào.

"Lời yêu lặng thầm" là một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê An Tuyên – người con xứ Nghệ đang sinh sống ở châu Âu nhưng luôn hướng về đất mẹ, đặc biệt chị luôn trân trọng những sự hi sinh của các thế hệ cha anh. Vì thế, bài hát lần này cũng giống như một nén tâm nhang của người con xa xứ hướng về đất mẹ trong ngày cả nước tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình và những người thương binh đã cống hiến một phần máu thịt và trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Với tâm thế ấy, "Lời yêu lặng thầm" mang tính nhân văn cao cả thông qua những ca từ giản dị nhưng sâu sắc và giai điệu thật trữ tình, nồng nàn, mang đậm màu sắc dân gian miền Trung.

"Em vẫn đợi anh" là sáng tác của một gương mặt rất mới – Bùi Hoàng Uyên Minh. Bài hát ca ngợi sự thuỷ chung son sắt của những nguời vợ luôn tần tảo sớm hôm nơi hậu phương để chồng yên tâm đi đánh giặc, và một lòng chờ đợi người yêu cho dù có nhiều người đã mãi mãi không trở về.

"Những bông hoa huyền thoại" cũng là một sáng tác mới của nhà thơ, nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh. Bài hát này vừa đoạt giải trong cuộc thi viết về đề tài Thanh niên xung phong do báo Thanh Niên tổ chức. Đây là bài hát ca ngợi vẻ đẹp của 10 cô gái Đồng Lộc nổi tiếng trong lịch sử chống giặc Mỹ xâm lược của nhân dân ta. Dù đã từng có nhiều người viết về các chị, nhưng ca khúc "Những bông hoa huyền thoại" của Đậu Hoài Thanh vẫn có những nét riêng, linh thiêng nhưng gần gũi, giản dị mà cao đẹp.

Tiếng hát Huyền Trang thực sự đã thổi hồn vào những ca khúc này. Là người con sinh ra ở dải đất miền Trung lịch sử nên cô sẵn ngấm trong người tình yêu và sự mạnh mẽ của người dân miền Trung. Giọng hát ngày càng chín muồi của Huyền Trang đã góp phần chắp cánh cho những bài hát thêm bay cao và bay xa đến với khán giả khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Với 3 ca khúc này, Huyền Trang thể hiện đẳng cấp của mình khi hát vô cùng ngọt ngào, tinh tế và có những sự xử lý khác nhau trong mỗi ca khúc. Nếu "Lời yêu lặng thầm" là một trái tim yêu thương khao khát, "Em vẫn đợi anh" là sự đợi chờ khắc khoải, mỏi mòn thì "Những bông hoa huyền thoại" lại là sự linh thiêng, ma mị qua sự thể hiện khéo léo của Huyền Trang.

MV "Những bông hoa huyền thoại" đã được đạo diễn Anh Quân quay tại Đồng Lộc. Đây cũng là điều Huyền Trang mong muốn, vì trong dự định, cô muốn được quay cả ở Truông Bồn quê cô (Nghệ An) và Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Nhưng vì điều kiện nên cô mới chỉ đến được với Đồng Lộc và còn "nợ" Truông Bồn một MV nữa.

Chia sẻ khi làm 3 MV, ca sĩ Huyền Trang cho biết: "Những ngày này, khi cả nước đang hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ bằng những hành động thiết thực thì tôi cũng muốn đóng góp chút tâm sức, như một lời tri ân với những thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập cho dân tộc".

Chia sẻ về 3 MV của ca sĩ Huyền Trang, NSND Thanh Hoa nói: "Những bài hát của Huyền Trang rất ngọt ngào, trong sáng, không quá nặng về hy sinh mất mát mà hòa trong đó là sự biết ơn của thế hệ trẻ. 3 bài đều mềm mại, nhẹ nhàng nhưng cứ làm cho người ta da diết. Nghe Huyền Trang hát những ca khúc này, tôi rất xúc động và cả biết ơn vì các em đã truyền tải được cách nhìn của thế hệ mình để nhắc nhớ những người trẻ hôm nay luôn biết ơn cha ông đã ngã xuống".