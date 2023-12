Xung đột Hamas - Israel: Palestine hối thúc Mỹ ngăn chặn các cuộc tấn công ở Dải Gaza

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza ngày 14/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Lời kêu gọi trên được Tổng thống Abbas đưa ra trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ở thành phố Ramallah. Tại cuộc gặp, ông cũng hối thúc Mỹ hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel ở khu Bờ Tây, bao gồm cả Jerusalem.

Cố vấn Sullivan đang có mặt tại Ramallah ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng để thảo luận với các nhà lãnh đạo của Chính quyền Palestine.

Trước đó, ngày 14/12, ông đã tới Tel Aviv và có cuộc trao đổi với Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng nhiều các quan chức cấp cao Israel khác. Cố vấn Sullivan đã hối thúc Israel sớm giảm quy mô chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, tập trung hơn nữa vào bảo vệ dân thường.

Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ngày 7/10 đến nay, đã có tổng cộng hơn 18.787 người Palestine thiệt mạng, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, giới chức Israel xác nhận khoảng 1.200 người đã thiệt mạng tại nước này.

Theo kế hoạch, tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Trung Đông trong chuyến công du thứ hai của ông tới khu vực này kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm 7/10 vừa qua.

Cùng ngày 15/12, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia phương Tây, trong đó có Anh, Australia, Canada, đã kêu gọi Israel "thực hiện các biện pháp cụ thể" để ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực của những người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây.

Tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Pháp công bố bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực chưa từng thấy do những người định cư Do Thái cực đoan gây ra kể từ đầu tháng 10 vừa qua khiến 8 người Palestine thiệt mạng và 83 người khác bị thương.