Xung đột Israel-Hamas: Cảnh báo đáng sợ về 'cuộc tàn sát' đẫm máu ở Gaza nếu Rafah bị tấn công

Rafah hiện là nơi ẩn náu của hàng nghìn dân thường Palestine vô tội, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em trong các khu lều trại tạm bợ. Ảnh IT

Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu 3/5 cho biết, một cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ khiến mạng sống của hàng trăm nghìn người Gaza gặp nguy hiểm và là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động viện trợ trên toàn bộ vùng đất này.

Israel đã nhiều lần cảnh báo về một chiến dịch quân sự trên bộ nhắm vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi có khoảng một triệu người di tản đang chen chúc nhau trong các túp lều tạm bợ sau nhiều tháng chạy trốn khỏi các cuộc ném bom của Israel trên khắp Gaza.



Jens Laerke, Người phát ngôn của Văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) cảnh báo tại cuộc họp báo ở Geneva rằng: “Đây có thể là một cuộc tàn sát thường dân và là một đòn giáng mạnh vào hoạt động nhân đạo trên toàn bộ dải đất này khi nó chủ yếu diễn ra ở Rafah”.

Ông Laerke cho biết, các hoạt động viện trợ ở Rafah bao gồm các phòng khám y tế, nhà kho chứa hàng hóa nhân đạo, các điểm phân phối thực phẩm và 50 trung tâm chuyên trị dành cho trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày cũng cảnh báo rằng cuộc tấn công quân sự của Israel vào thành phố Rafah có thể kết thúc trong một “cuộc tắm máu”.

“WHO quan ngại sâu sắc rằng một hoạt động quân sự toàn diện ở Rafah, Gaza có thể dẫn đến một cuộc tắm máu và làm suy yếu thêm hệ thống y tế vốn đã bị phá vỡ trong khu vực”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chia sẻ trên X, trước đây là Twitter.

WHO cho biết cơ quan này đã lập ra kế hoạch dự phòng có tên gọi “Cứu giúp” (Band-Aid) để sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào Rafah. Tuy nhiên, đại diện WHO tại Palestine Rik Peeperkorn nhận định, kế hoạch này chỉ là tạm thời và sẽ không đủ sức để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza trở nên tồi tệ hơn do hệ quả của một cuộc tấn công quân sự.

Theo WHO, tính đến thời điểm hiện tại, tại Gaza chỉ còn lại 12 trên tổng số 36 bệnh viện và 22 trên tổng số 88 cơ sở chăm sóc y tế vẫn hoạt động với một phần công suất.

Israel tuần này đã thông báo cho các quan chức chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch sơ tán dân thường Palestine trước chiến dịch tấn công trên bộ tiềm tàng vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.



Các quan chức, những người không được phép bình luận công khai và yêu cầu giấu tên nói rằng kế hoạch do Israel nêu chi tiết không làm thay đổi quan điểm của chính quyền Mỹ rằng, việc tiến hành một chiến dịch ở Rafah sẽ đẩy quá nhiều thường dân Palestine vô tội vào cảnh rủi ro.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế và an ninh Palestine cáo buộc, trong những ngày qua, thành phố Rafah đã trở thành tâm điểm của các vụ thảm sát và tấn công người Palestine ở vùng đất Gaza do quân đội Israel thực hiện.

Mới nhất, hôm thứ Sáu, Israel bị cáo buộc tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lều của nhiều người Palestine di tản ở Rafah, giết chết một số thường dân và làm bị thương hàng chục người.