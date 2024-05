Israel điều chiến đấu cơ xuất kích đột ngột tấn công Syria, thủ đô Damascus rung chuyển trong đêm

Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy tại địa điểm xảy ra vụ tấn công vào tòa nhà đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria, ngày 1 tháng 4 năm 2024. (Ảnh AFP)

Theo báo cáo, ngay trước 23h đêm 2/5, máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan ở miền bắc Israel vào một địa điểm ở ngoại ô Damascus.

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc, Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên không từ hướng Cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát, nhằm vào một địa điểm quân sự gần thủ đô Damascus của Syria, khiến 8 binh sĩ bị thương và gây thiệt hại đáng kể về vật chất.

Đây dường như là cuộc tấn công đầu tiên Israel bị cáo buộc nhắm vào Syria kể từ vụ sát hại một số sĩ quan hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày 1/4.

Trao đổi với Reuters, một nguồn tin an ninh trong liên minh ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố rằng tòa nhà bị tấn công, nằm ngay phía nam đền Sayyeda Zeinab đã được lực lượng an ninh Syria sử dụng. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, tòa nhà đã được các thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn sử dụng làm trung tâm giam giữ kể từ năm 2014.

Không có bình luận nào về cuộc tấn công từ Lực lượng Phòng vệ Israel. Quân đội Israel thường không bình luận về bất kỳ cuộc tấn công cụ thể nào ở Syria, nhưng họ thừa nhận đã tiến hành hàng trăm cuộc xuất kích chống lại các nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn đang cố gắng giành chỗ đứng ở nước này trong thập kỷ qua.

Mặc dù đã có sự gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran ở Syria kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas bắt đầu vào tháng 10, nhưng cuộc tấn công đêm 2/5 là cuộc tấn công đầu tiên kể từ trận không kích ngày 1/4 vào tòa nhà đại sứ quán của Iran ở Damascus và giết chết 7 sĩ quan Iran, bao gồm 2 vị tướng cấp cao. Cho đến nay, Israel vẫn không nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, dù Iran, Syria lẫn Mỹ đều cho rằng, Tel Aviv đứng đằng sau vụ việc.

Để trả thù cho cuộc tấn công ngày 1/4, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trực tiếp đầu tiên nhằm vào Israel vào ngày 13-14/4, nhưng Israel và các đối tác đồng minh của họ đã phòng thủ thành công. Sau cuộc tấn công trả đũa này, các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel kêu gọi Tel Aviv kiềm chế, cảnh báo rằng bất kỳ hành động trả đũa nào nữa giữa hai đối thủ truyền kiếp có thể khiến khu vực rơi vào vòng xoáy của một cuộc chiến tranh toàn diện.