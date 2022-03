Xung đột Nga - Ukraine đẩy tiền điện tử trở thành tâm điểm và đặt ra 3 câu hỏi lớn

Vai trò của các loại tiền điện tử như bitcoin đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến sự Nga- Ukraine, và việc ban hành các lệnh trừng phạt cũng như sự xáo trộn thị trường tài chính sau đó cũng tác động nhất định đến lọai tiền tệ này. Và thị trường tiền điện tử này đã đặt ra ba câu hỏi lớn về cách nó được sử dụng và tương lai của nó sẽ như thế nào.

Tiền điện tử có thể được sử dụng để tránh các lệnh trừng phạt không?

Sau chiến sự tại Ukraine, Nga đã phải hứng chịu một số lệnh trừng phạt kinh tế nhằm cắt nước này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Trong khi đó, các nhân vật và tổ chức tài chính chủ chốt của Nga đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt nghiêm cấm các công ty Mỹ làm ăn với họ. Hoa Kỳ, các đồng minh châu Âu và Canada đã loại bỏ các ngân hàng chủ chốt của Nga khỏi hệ thống nhắn tin liên ngân hàng có tên SWIFT, điều này cản trở việc tiếp cận các thị trường tài chính toàn cầu của họ. Tiếp sau đó, các lệnh trừng phạt đã khiến đồng nội tệ RUB của Nga lao dốc điên cuồng. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh luận về việc liệu tiền điện tử đặc biệt là bitcoin có thể là một cách để trốn tránh các hạn chế từ lệnh trừng phạt hay không.

Chiến sự Nga- Ukraine đặt tiền điện tử vào tâm điểm mới. Ảnh: @AFP.

Điều này là do bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác thường được phân cấp, có nghĩa là chúng không được phát hành hoặc kiểm soát bởi một thực thể trung tâm như ngân hàng trung ương nào cả. Khi tiền điện tử được gửi đến những người dùng khác, nó không đi qua con đường truyền thống của hệ thống tài chính toàn cầu.

Nhưng có một số thách thức. Đầu tiên, blockchain, công nghệ làm nền tảng cho bitcoin là một sổ cái hoạt động công khai. Do đó, có thể theo dõi chuyển động của tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác một cách khá dễ dàng. Điều này không làm cho nó trở thành một công cụ tốt để tránh các lệnh trừng phạt.

"Quan niệm sai lầm lớn nhất về tiền điện tử khi cho rằng vẫn là nó không thể theo dõi được và chủ yếu được sử dụng cho các mục đích bất chính, điều này không thể khác xa sự thật", Vijay Ayyar, phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp và quốc tế tại sàn giao dịch tiền điện tử Luno nói với đài CNBC.

Trong khi đó, không có đủ thanh khoản để các nhà tài phiệt Nga và các công ty di chuyển dòng tiền của họ. Ayyar nói: "Tính thanh khoản trong tiền điện tử vẫn là một phần nhỏ của thị trường tiền tệ toàn cầu, và do đó, việc di chuyển một lượng lớn dòng tiền bằng tiền điện tử là rất khó khăn".

Các sàn giao dịch tiền điện tử cũng sẽ được cảnh báo cao sau lệnh trừng phạt dồn dập từ Mỹ, Châu Âu cũng như các nhà hoạt động đang ra sức kêu gọi mạnh mẽ. Charles Hayter, Giám đốc điều hành của công ty dữ liệu CryptoCompare nói với CNBC: "Các sàn giao dịch hoạt động với quy trình và quy tắc ứng xử mạnh mẽ sẽ không còn nghi ngờ gì nữa vào lúc này đối với các quỹ tiền ảo có nguồn gốc bất chính".

Vào tuần qua, Brian Armstrong, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử và ví Coinbase đã sao lưu nhiều lịch sử giao dịch các tài khoản này trong một chuỗi khối. Ông nói rằng mọi doanh nghiệp của Hoa Kỳ đều phải tuân theo luật pháp khi các lệnh trừng phạt được tuyên thệ áp dụng. Vì vậy, sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng các doanh nghiệp tiền điện tử như Coinbase sẽ không tuân theo luật pháp. Tất nhiên chúng tôi sẽ. Đây là lý do tại sao chúng tôi sàng lọc những người đăng ký dịch vụ của chúng tôi dựa trên danh sách theo dõi toàn cầu và chặn các giao dịch từ địa chỉ IP có thể thuộc về các cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt".

Tuy nhiên, đã có sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch từ đồng nội tệ Nga RUB chuyển sang bitcoin và sang đồng tether, một loại tiền được gọi là ổn định kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, theo CryptoCompare. Hayter cho biết đây là một "chuyến bay từ đồng nội tệ Nga đang rớt giá điên cuồng sang tiền điện tử để bảo toàn sự giàu có".

Đầu tuần qua, các nhà lập pháp Mỹ bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã thúc giục Bộ Tài chính Mỹ đảm bảo rằng, các công ty tiền điện tử tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Một quan chức chính phủ Hoa Kỳ cho biết không có khả năng Nga có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Carol House, Giám đốc an ninh mạng của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Quy mô mà nhà nước Nga cần có để phá vỡ tất cả các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ và các đối tác gần như không thể,và chắc chắn sẽ khiến tiền điện tử không thể trở thành một công cụ chính hiệu quả cho nhà nước này".

Bitcoin cuối cùng có trở thành 'vàng kỹ thuật số' không?

Trong nhiều năm, những người ủng hộ bitcoin đã gọi tiền tệ kỹ thuật số này là "vàng kỹ thuật số". Ý tưởng cho rằng bitcoin là một kho lưu trữ giá trị và có thể là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên, lý thuyết đó đã được làm sáng tỏ trong những năm gần đây, vì giao dịch bitcoin có mối tương quan với các tài sản rủi ro, cụ thể là cổ phiếu.

Nhưng khi cuộc chiến ở Ukraine gia tăng trong hơn tuần qua, bitcoin đã chứng kiến một bước nhảy vọt trong một ngày, đưa nó lên trên 44.000 USD so với mức thấp nhất trong năm, khiến suy đoán rằng thời điểm nó như một tài sản trú ẩn an toàn đã đến, nhưng một số chuyên gia không đồng ý.

"Chúng tôi đã đọc qua một số ấn phẩm khác nhau rằng BTC đang lấy lại vị thế là một nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này", Lux Thiagarajah, người đứng đầu giao dịch và quản lý tài khoản tại công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử BCB Group cho biết trong một tuyên bố.

"Nơi trú ẩn an toàn là tài sản giữ được giá trị trong thời kỳ thị trường biến động. Tiền điện tử đã bị giới đầu tư mạnh tay bán tháo kể từ khi rõ ràng Fed (Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ) tăng lãi suất nhanh hơn dự đoán, do đó chứng khoán bị bán tháo. Đây không phải là định nghĩa về nơi trú ẩn an toàn ".

Trong khi các nhà lãnh đạo công nghệ thúc đẩy cô lập Nga, thế giới tiền điện tử rõ ràng đang vật lộn để tính toán vai trò của mình trong cuộc chiến của Putin. Ảnh: @AFP.

Công nghệ blockchain đã chứng minh được tiện ích của đồng ảo chưa?

Những người đề xuất tiền điện tử thường quảng cáo blockchain cơ bản như một cách để có các giao dịch hiệu quả hơn và có thể theo dõi được. Một trong những lý do là không có qua trung gian, không giống như các giao dịch tài chính truyền thống vì thế mà không tốn phí.

Trong chiến sự, Ukraine bắt đầu chấp nhận các khoản đóng góp thông qua tiền điện tử để tài trợ cho quân đội của mình, trong số những thứ khác. Ukraine đã huy động được hơn 50 triệu đô la thông qua tiền điện tử, theo công ty phân tích Elliptic.

"Việc quyên góp thông qua các phương thức ngân hàng truyền thống có thể khó khăn do chi phí gửi tiền ra nước ngoài cao. Cũng có thể mất nhiều thời gian để Ukraine nhận được tiền. Đó là lúc tiền điện tử có lợi thế hơn", theo Garrick Hileman tại Trường Kinh tế London chia sẻ thêm.

"Khi cơ sở hạ tầng quan trọng bị mất hoặc có lo ngại về việc một thứ gì đó không cần thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống, miễn là bạn có internet và thiết bị máy tính là bạn có thể giao dịch. Đó là một trong những lời hứa của tiền điện tử", Hileman nói.

Bởi vì các giao dịch nằm trên một sổ cái công khai, Hileman nói, ở một mức độ nào đó, bạn có thể xem số tiền bạn gửi đi đâu và nó được triển khai như thế nào sau khi nhận được. "Một số đề xuất giá trị tiềm năng nhưng có tính hai mặt ban đầu của tiền điện tử đang được chứng thực giữa chiến sự Nga-Ukraine", ông Hileman nói thêm.