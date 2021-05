Yên Bái: Dỡ phong tỏa các khu vực liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19

Sáng 7/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái chỉ đạo TX.Nghĩa Lộ tiến hành gỡ bỏ phong tỏa các khu vực có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19: Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An, TX.Nghĩa Lộ và khu vực nhà hàng Hoa Tây Bắc, tổ 1, phường Pú Trạng, TX.Nghĩa Lộ.

Đúng 12h ngày 7/5, hàng rào, lều bạt và các chốt chặn 2 khu vực trên được các lực lượng chức năng tháo dỡ.

12h ngày 7/5, các lực lượng chức năng dỡ rào chắn khu vực đường Ao Sen, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái sau 5 ngày phong tỏa.

Anh Lương Xuân Việt (trú tại đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An, TX.Nghĩa Lộ) cho biết: "Sau nhiều ngày bị phong tỏa, mặc dù cuộc sống có đôi chút đảo lộn nhưng chúng tôi vẫn đồng lòng vì sự an toàn chung. Sau khi biết kết quả xét nghiệm là âm tính, bản thân tôi và gia đình rất vui, hôm nay được dỡ bỏ phong tỏa lại càng vui hơn. Tôi và gia đình cũng xác định, mặc dù dỡ phong tỏa nhưng vẫn phải chấp hành nghiêm các công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch của địa phương".

Một số hình ảnh dỡ bỏ phong tỏa khu vực đường Ao Sen, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái:

Đường Ao Sen, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trước giờ dỡ phong tỏa.

Đúng 12h ngày 7/5, các lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành dỡ phong tỏa.

Các hàng rào dần được chuyển đi.

Các lều, bạt, ô cũng được vận chuyển ra khỏi khu vực.

Người dân khu vực đường Ao Sen, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bắt đầu ra đường sau 5 ngày bị phong tỏa.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái đề nghị TX.Nghĩa Lộ không được chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng theo nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.