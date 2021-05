Yên Bái: Nuôi ba ba gai, toàn con to, có người nhìn thấy "chết khiếp", nhiều nông dân là triệu phú

Anh Sa Văn Tá - Chủ tịch Hội ND xã Cát Thịnh cho biết: "Hiện Hội ND xã Cát Thịnh có hơn 1.200 hội viên, sinh hoạt tại 26 chi hội thôn, bản. Thực hiện Đề án 61, Hội ND xã đã từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với việc tổ chức cho hội viên thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của Hội. Trong đó, Hội ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và dạy nghề".



Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội ND xã Cát Thịnh đã tập trung nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, điển hình như mô hình nuôi ba ba gai. Hiện xã Cát Thịnh có hơn 300 hộ nuôi ba ba. Từ nuôi ba ba gai, nhiều hội viên nông dân xã Cát Thịnh có thu nhập hàng trăm triệu đồng và đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, huyện. Điển hình như anh Nguyễn Văn Nghị (ở thôn Văn Hưng) nuôi hơn 100 cặp ba ba bố mẹ, diện tích nuôi hơn 2.000m2. Mỗi năm, trang trại nuôi ba ba gai của anh Nghị cung cấp ra thị trường trong nước gần 5.000 con giống và hàng tấn ba ba thương phẩm, đem về thu nhập vài trăm triệu đồng/năm.

Mô hình chăn nuôi ba ba gai của hội viên nông dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Ảnh: Đức Khải

Thực hiện Kết luận số 61 ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện để Hội ND các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội... Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 của tỉnh, Hội ND tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ HTND tỉnh Yên Bái và yêu cầu các huyện, thị, thành phố thành lập quỹ.

Giai đoạn 2010 - 2020, từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh và nguồn T.Ư ủy thác, Hội ND Yên Bái đã triển khai 44 dự án với 644 hộ vay, doanh số cho vay đạt trên 21 tỷ đồng. Quỹ HTND huyện đã triển khai thực hiện trên 200 dự án cho trên 500 hộ vay. Qua kiểm tra, giám sát, việc quản lý, sử dụng vốn vay đã được thực hiện nghiêm túc, đầu tư vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích.

Nhiều mô hình vay vốn Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: Mô hình nuôi ba ba ở xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn), chăn nuôi ngựa tại xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải); chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Vĩnh Lạc, trồng rừng tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình...

Cùng với hỗ trợ vốn vay, Hội ND tỉnh Yên Bái đã mở trên 12.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông lâm sản cho trên 594.000 lượt hội viên nông dân. Các cấp Hội ND đã xây dựng được 103 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thành lập 363 tổ hợp tác, 23 hợp tác xã; khảo sát, lựa chọn, xây dựng 10 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và đăng ký với tỉnh xây dựng 13 sản phẩm OCOP trong năm 2020.