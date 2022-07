YouTuber Duy Thường bị khởi tố, có thể bị xử lý thế nào?

Khởi tố YouTuber Duy Thường và 9 người khác

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Thường (YouTuber Duy Thường, 28 tuổi, ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) và 9 bị can khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Lan Mẫu ngày 8/6, làm 2 người bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến có liên quan đến YouTuber Duy Thường. Ảnh: Công an huyện Lục Nam



Trước đó, ngày 8/6, tại quán ốc ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam) xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm thanh niên của Hoàng Văn Cường (24 tuổi, ở xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) và nhóm của Giáp Văn Đức (26 tuổi, ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam).

Tại đây, 2 nhóm thanh niên này đã đánh nhau. Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau xuống khu vực đường TL293 thuộc thôn Muối, xã Lan Mẫu để đánh nhau.

Sau đó, nhóm của Đức và Cường gọi điện liên hệ với một số thanh niên khác mang theo hung khí với mục đích đánh nhau.

Hậu quả Kim Văn Đức (27 tuổi, ở xã Tam Dị, huyện Lục Nam) và Đặng Công Đoàn (16 tuổi, ở xã Phương Sơn, Lục Nam) bị thương, nghi là do súng tự chế bắn đạn hơi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 12 thanh niên liên quan đến vụ việc nêu trên. Trong số này có Đào Văn Thường.

Gây rối trật tự công cộng bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Lan, vụ việc liên quan đến YouTuber Duy Thường đã có dấu hiệu hình sự nên cơ quan công an mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trường hợp bị người vi phạm bị xử lý hình sự, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 tội "Gây rối trật tự công cộng".

Về các khung hình phạt, khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào mà có hành vi gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng xấu đến vấn đề an ninh, trật tự và an toàn xã hội…sẽ bị áp dụng hình phạt là phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ từ 2 đến 3 năm hoặc phạt tù có thời hạn từ 3 tháng đến 2 năm.

Còn khoản 2 Điều 318 quy định, sẽ áp dụng hình phạt tù có thời hạn từ 2 đến 7 năm nếu thuộc một trong những trường hợp như phạm tội có tổ chức; Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; Xúi giục người khác gây rối…

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, những người thực hiện hành vi gây rối này còn phải bồi thường thiệt hại cho người bị thương.

Cụ thể là bồi thường do sức khỏe bị xâm phạm, bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người thiệt hại. Các mức bồi thường được giải quyết theo các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Theo luật sư Lan, sau khi người bị khởi tố, điều tra về hành vi này, nếu được chứng minh là có tội, tùy vào tính chất mức độ mà có thể sẽ đối mặt với các khung hình phạt như trên.