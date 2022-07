Phó Hiệu trưởng bị bắt vì dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Tây Ninh, khung hình phạt thế nào?

Phó Hiệu trưởng dâm ô nữ sinh lớp 9 bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trác, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" sau khi bị nữ sinh lớp 9 tố cáo sàm sỡ.

Bị can Nguyễn Văn Trác, người dâm ô nữ sinh lớp 9 tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, trước đó, ngày 10/5, Công an xã Long Khánh (huyện Bến Cầu) đã tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.T.G (42 tuổi, ngụ xã Long Khánh) về việc con gái bà là T.N.B.C (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Long Khánh) bị Nguyễn Văn Trác có hành vi sàm sỡ, dâm ô tại phòng làm việc.

Vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Dâm ô người dưới 16 tuổi sẽ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, trẻ em là người chưa đủ 16 tuổi.

Pháp luật quy định rất đầy đủ, cụ thể những nội dung về Quyền trẻ em và cơ chế để bảo vệ quyền trẻ em, trong đó quyền được bảo vệ về tình dục.

Những hành vi xâm hại tình dục trẻ em đều sẽ bị xử lý bằng các chế tài nghiêm khắc.

Ông Cường cho biết, theo quy định, xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ người dưới 16 tuổi tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với người dưới 16 tuổi…

"Dâm ô quy định tại khoản 1 Điều 146 của Bộ luật hình sự 2015 là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục" - ông Cường viện dẫn luật.

Như vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi của bị can Nguyễn Văn Trác được thực hiện như thế nào.

Nếu bị chứng minh là có tội, bị can đã thực hiện hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi, nạn nhân là người mà bị can có nghĩa vụ giáo dục thì bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có thể tới 7 năm tù theo quy định tại Điều 146.

Ngoài việc bị xem xét xử lý hình sự, Phó Hiệu trưởng còn có thể phải chịu mức hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Nếu là đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật đảng ở mức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.