Youtuber Ronaldo chạm tới cột mốc "không tưởng", kỷ lục Guinness lập tức "tìm đến"

Ronaldo lập kỷ lục Guinness

Ngày 21/8, Ronaldo đã chính thức ra mắt kênh Youtube cá nhân với tên gọi "UR - Cristiano". Chỉ sau 90 phút, kênh Youtube này đã vượt mốc 1 triệu sub (lượt theo dõi), giúp Ronaldo trở thành người đầu tiên chạm đến con số này trong thời gian ngắn nhất, đồng nghĩa với đạt "nút vàng".

Ronaldo đã lập nên vô số kỷ lục chỉ sau 1 tuần ra mắt kênh Youtube cá nhân. Ảnh: UR - Cristiano

Chưa dừng lại ở đây, sau khoảng hơn 11 giờ từ khi ra mắt, kênh Youtube cá nhân của Ronaldo đa vượt qua mốc 10 triệu sub, tương đương với "nút kim cương". Một nhân vật khá nổi tiếng trên Youtube là IShowSpeed ban đầu dự đoán rằng, Ronaldo mất khoảng 5 ngày để chạm và vượt con số hơn 32 triệu sub của anh. Tuy nhiên, IShowSpeed đã nhầm bởi Ronaldo chỉ mất hơn 1 ngày rưỡi, cụ thể là 37 giờ đồng hồ để vượt mốc 32 triệu sub.

Theo thời gian, kỷ lục của Ronaldo càng lúc trở nên "hoành tráng" với những cột mốc chưa từng có Youtuber nào thực hiện được. Cụ thể, với 19.729.827 sub chỉ trong 1 ngày, Ronaldo đã nhận kỷ lục Guinness.

Hiện tại, kênh Youtube cá nhân của Ronaldo đã vượt mốc 50 triệu sub và anh đang sắp vượt qua một nhân vật khá nổi tiếng khác trên Youtube là Acharya Prashant. Tất nhiên, Ronaldo còn kém khá xa Youtuber đình đám MrBeast (hơn 311 triệu sub), nhưng nếu đà thăng tiến này vẫn được duy trì, khả năng CR7 đạt và vượt qua con số ấy là hoàn toàn khả thi.

Ngoài Youtube, Ronaldo còn là người nổi tiếng bậc nhất trên các nền tảng mạng xã hội khác. Cụ thể, Ronaldo có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 637 triệu sub. Vào tháng 11/2022, Ronaldo đã là người đầu tiên đạt mốc 500 triệu sub trên Instagram.

Bên cạnh đó, Ronaldo có hơn 170 triệu sub trên Facebook và hơn 112 triệu sub trên X. Nếu tính tất cả các nền tảng mạng xã hội, Ronaldo có tới gần 1 tỷ người theo dõi, một con số quá ấn tượng.

Tính đến 15h20 hôm nay (28/8, giờ Việt Nam), đã có hơn 50 triệu người đăng ký theo dõi kênh Youtube cá nhân của Ronaldo. Ảnh: Youtube

Ronaldo từng khẳng định: "Tôi không đi tìm kỷ lục. Kỷ lục tự tìm đến tôi". Khi nói câu đó, Ronaldo đề cập đến nghề nghiệp chính của anh là chơi bóng đá. Nhưng bây giờ, Ronaldo cho thấy anh còn có thể tạo sức hút cực lớn và lập siêu kỷ lục ở lĩnh vực ngoài thể thao.

Mới đây nhất, Ronaldo đã chia sẻ, anh sẽ chơi bóng khoảng 2-3 năm nữa rồi giải nghệ. Đồng thời, Ronaldo tiết lộ thêm, anh không theo sự nghiệp huấn luyện mà chuyển sang một công việc khác. Rất có thể, trong tương lai gần, Ronaldo sẽ trở thành một Youtuber chính hiệu và tiếp tục có hàng loạt kỷ lục nữa cũng như khoản thu nhập rất cao sẽ lại "tìm đến" anh.