Ronaldo sẽ trở thành Youtuber nổi tiếng sau khi “treo giày”?

Ronaldo "gây bão" với kênh Youtube cá nhân

Ngày 21/8, Ronaldo đã chính thức ra mắt kênh Youtube cá nhân với tên gọi "UR - Cristiano". Chỉ sau 90 phút, kênh Youtube này đã vượt mốc 1 triệu sub (lượt theo dõi), giúp Ronaldo trở thành người đầu tiên chạm đến con số này trong thời gian ngắn nhất, đồng nghĩa với đạt "nút vàng".

Chưa dừng lại ở đây, sau khoảng hơn 11 giờ từ khi ra mắt, kênh Youtube cá nhân của Ronaldo đa vượt qua mốc 10 triệu sub, tương đương với "nút kim cương". Một nhân vật khá nổi tiếng trên Youtube là IShowSpeed ban đầu dự đoán rằng, Ronaldo mất khoảng 5 ngày để chạm và vượt con số hơn 32 triệu sub của anh. Tuy nhiên, IShowSpeed đã nhầm bởi Ronaldo chỉ mất hơn 1 ngày rưỡi, cụ thể là 37 giờ đồng hồ để vượt mốc 32 triệu sub.

Ronaldo tạo sức hút lớn khi ra mắt kênh Youtube cá nhân. Ảnh: UR - Cristiano

Hiện tại, kênh Youtube "UR - Cristiano" đang có hơn 45 triệu sub. Con số này tất nhiên còn thua xa MrBeast, nhân vật đình đám nhất trên Youtube với hơn 312 triệu sub. Nhưng nên nhớ, Ronaldo mới ra mắt kênh của mình trong vài ngày mà đã có bước nhảy vọt rất mạnh mẽ và thực tế là tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa hoàn toàn chú tâm vào vấn đề này khi anh vẫn đang chơi bóng cho CLB Al Nassr ở Saudi Arabia.

Trong khoảng 5 ngày từ khi ra mắt, Ronaldo đã đăng tải 20 video, trong đó video ít người xem nhất cũng đạt con số 4,4 triệu. Còn những video có nội dung cuốn hút liên quan đến giành "nút vàng" hoặc có hình ảnh, nội dung về bạn gái Georgina Rodriguez có con số xấp xỉ hoặc vượt 40 triệu lượt xem.

Những thống kê như vậy cho thấy Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành một Yotuber nổi tiếng thế giới nếu anh không còn chơi bóng đá đỉnh cao nữa. Ronaldo dẫu sao cũng đã hơn 39 tuổi, thời thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu của anh đang được đếm ngược về thời gian. Ronaldo chưa tiết lộ thời điểm "treo giày", nhưng ai cũng có thể đoán được thời điểm đó rất có thể đến trong tương lai gần.

Trên Youtube thực hiện việc đếm trực tiếp lượng người theo dõi của Ronaldo với MrBeast. Ảnh: Youtube

Ronaldo là tỷ phú bóng đá, đã có gần như đầy đủ các danh hiệu tập thể, cá nhân trong sự nghiệp (có lẽ chỉ còn chức vô địch World Cup nữa là trở thành hoàn hảo). Ngoài việc chơi bóng, Ronaldo là một thương hiệu thực sự, vẫn được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng gắn bó hoặc mời cộng tác, dựa trên lối sinh hoạt lành mạnh, vẻ ngoài điển trai và cô bạn gái Georgina rất gợi cảm, tài năng.

Tất nhiên, Ronaldo chưa hề đề cập gì đến việc chuyển hướng công việc từ một cầu thủ bóng đá sang hẳn Youtuber chuyên nghiệp. Nhưng với mẫu người nhanh nhạy trong việc kiếm tiền như CR7, không loại trừ khả năng anh sẽ tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này.

Có thể tin rằng, việc ra mắt kênh Youtube chính thức là một hướng đi mới trong việc gia tăng thu nhập của "cỗ máy kiếm tiền" mang tên Ronaldo. Biết đâu, chỉ ít lây nữa, cộng đồng mạng sẽ xuất hiện một Youtuber Ronaldo rất nổi tiếng chứ không phải một HLV Ronaldo hay một bình luận viên bóng đá Ronaldo nào đó. Hãy chờ xem!