Theo Rolling Stones, ở tuổi 25, Zendaya hiện là người phụ nữ trẻ nhất từng được đề cử tại giải Emmys. Ngoài ra, cô còn là người được đề cử diễn viên chính trẻ nhất tới hai lần từ trước đến nay. Từ khi tham gia giải thưởng, nữ diễn viên đã sở hữu 4 đề cử Emmys.

Với vai diễn Rue trong phim "Euphoria" của HBO, cô đã làm nên lịch sử vào năm 2020 khi trở thành nữ diễn viên chính trẻ nhất chiến thắng phim truyền hình (24 tuổi vào thời điểm đó). Bên cạnh đó, cô là nữ diễn viên da đen thứ hai chiến thắng hạng mục này, sau Viola Davis trong "How to Get Away With Murder".

Nữ diễn viên Zendaya đã làm nên lịch sử Emmys với "Euphoria". (Ảnh: RS).

Zendaya tạo nên kỷ lục tại trao giải Emmys

Hai đề cử khác của cô là hai bài hát được gửi ở hạng mục nhạc và lời - "Bài hát của Elliot" trong tập "All My Life, My Heart Has Mongned for a Thing I Cannot Name" và "I'm Tired" từ tập "You Who Cannot See, Think of Who Can".

Ngoài ra, cô hiện là người phụ nữ da đen đầu tiên được đề cử diễn xuất và sáng tác trong cùng năm tại Emmys.

Zendaya hiện đang quay bộ phim "Dune 2". Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Denis Villeneuve, đã giành được sáu giải Oscar trong năm nay. Cô cũng sẽ đóng vai chính trong bộ phim "Challengers" của đạo diễn Luca Guadagnino, sẽ ra mắt khán giả vào năm 2023.

"Euphoria", lấy cảm hứng từ bộ phim nhỏ cùng tên của Ron Leshem và Daphna Levin của Israel, do Levinson viết kịch bản, đạo diễn và điều hành. Phim được sản xuất với sự hợp tác của A24. Phần 2 của bộ phim đã được lên kế hoạch quay, nhưng thời gian công chiếu hiện chưa ấn định.

Sinh ngày 1/9/1996, tại Oakland, California, Zendaya Coleman là con gái của một người quản lý sân khấu. Cha cô là người Mỹ gốc Phi có nguồn gốc ở Arkansas, trong khi mẹ cô có tổ tiên là người Đức và Scotland.

Zendaya Coleman lớn lên như một nghệ sĩ biểu diễn một phần tại Nhà hát Shakespeare California gần đó ở Orinda, California. Đây là nơi mẹ cô làm quản lý, ngoài việc đào tạo tại chương trình nhạc viện của nhà hát.

Bước ra từ Disney Channel, cô đã gặt hái được rất nhiều thành công trên màn ảnh thế giới với danh xưng "bạn gái Người Nhện", đồng thời trở thành biểu tượng thời trang thời đại mới.

Bước ngoặt lớn nhất đưa Zendaya vào kinh đô điện ảnh Hollywood là khi cô tham gia bom tấn của Marvel mang tên "Spider-Man: Homecoming", chính thức ra rạp vào mùa hè 2017.