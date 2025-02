Đoàn phim kinh dị có 9 thành viên chết bí ẩn

Ra mắt vào năm 1973, "The Exorcist" (Quỷ ám) là một trong những tựa phim kinh dị nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Tác phẩm đạt doanh thu 441 triệu USD và trở thành phim kinh dị đầu tiên được đề cử Phim hay nhất tại Oscar.

"The Exorcist" dựa trên tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1971, xoay quanh câu chuyện trừ tà có thật của một cậu bé có biệt danh "Ronald Doe" ở Maryland, Mỹ vào năm 1949. Sau khi được trừ tà, cậu bé đã trở lại cuộc sống bình thường.

Khi lên phim, cậu bé được thay đổi thành Regan MacNeil (Linda Blair đóng) - cô bé 12 tuổi bị quỷ ám sau khi chơi cầu cơ. Mẹ của cô bé - Chris McNeil (Ellen Burstyn) tìm mọi cách cứu con gái và nhờ đến sự giúp sức của 2 vị mục sư.

Một hình ảnh ám ảnh trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Theo New York Times, trong ngày ra mắt, nhiều khán giả đã nôn ói, ngất xỉu, bỏ chạy khỏi rạp vì sợ hãi. Đầu năm 1974, một nhân viên bảo vệ tại rạp Midtown East cho biết đã có một số người lên cơn đau tim vì bộ phim.

Đó chưa phải là tất cả. Điều đáng sợ và gây ám ảnh nhất nằm ở những cái chết bí ẩn của các thành viên đoàn phim.

Năm 2006, nữ diễn viên Ellen Burstyn - vào vai người mẹ trên phim đã ra mắt cuốn tự truyện "The Fear of God" tiết lộ nhiều chi tiết rùng rợn về bộ phim ám ảnh nhất trong sự nghiệp. Cô cho biết đã có 9 cái chết liên quan đến "The Exorcist".

Ellen Burstyn kể có nhiều tình huống đáng sợ xảy ra trên phim trường mà không ai có thể đoán trước. Đạo diễn William Friedkin chỉ đạo diễn xuất trên phim trường là người khó tính và nhiều lần hành xử cực đoan để đạt được mục đích.

"Tôi từng bị chấn thương cột sống sau cảnh quay trừ tà trong phim. Mặc dù đã được chuẩn bị đệm đỡ nhưng khi bị ném văng vào tường, tôi đau đớn thật sự", nữ diễn viên nói.

Một ngày khác, phim trường "The Exorcist" bị thiêu rụi, nhưng căn phòng của Regan vẫn còn nguyên. Đó cũng chính là nơi diễn ra nghi lễ trừ tà trong phim.

Nữ diễn viên Ellen Burstyn và Regan MacNeil trên phim trường. Ảnh: Nhà sản xuất

"Có 9 người chết, đây là con số tử vong khổng lồ liên quan đến bộ phim", Burstyn nói - "Một số người chết trực tiếp, như nam diễn viên Jack MacGowran đã hoàn thành cảnh quay và chết".

Trong "The Exorcist", MacGowran vào vai Burke Dennings - đạo diễn phim bị Regan giết chết. Một tháng trước khi phim phát hành, nam diễn viên này đã chết vì bệnh cúm ở tuổi 54.

Burstyn tiếp tục: "Người quay phim phụ có vợ sinh con trong lúc quay phim, đứa bé đã chết. Người đàn ông làm lạnh phim trường đã chết và người gác đêm da đen trẻ tuổi cũng đã qua đời".

Vasiliki Maliaros, người đóng vai mẹ của Cha Karras (Jason Miller), cũng qua đời trong quá trình sản xuất phim vào tháng 2.1973 ở tuổi 89.

Sau khi phim phát hành 3 năm, thám tử William F. Kinderman do Lee J. Cobb đóng đã qua đời ở tuổi 64 sau một cơn đau tim.

Ngoài ra, còn có nhiều cái chết liên quan như: Max von Sydow (đóng vai nhà khảo cổ và là linh mục Lankester Merrin) có một người anh trai đã qua đời ở Thụy Điển; ông nội của Linda Blair qua đời trong lúc cháu gái tham gia "The Exorcist"; con trai của Mercedes McCambridge (người lồng tiếng cho vai quỷ dữ Pazuzu) đã giết vợ và hai con gái trước khi tự tử vì bị buộc tội gian lận vào tháng 11.1987…

Joe Hyams, người phát ngôn của bộ phim, đã rất bàng hoàng trước những mất mát bất ngờ xảy ra xung quanh mình. "Đây không phải là thương vong do đóng thế hay những thứ tương tự. Đây là những người đứng sau máy quay và đột nhiên tử vong", ông nói.

Đạo diễn William Friedkin cho rằng những cái chết liên quan đến thành viên đoàn phim chỉ là sự trùng hợp. Nhưng nhiều năm trôi qua, sự ghê rợn của tác phẩm và lời nguyền xoay quanh nó vẫn là thứ ám ảnh khán giả và cả các thành viên tham gia vào đoàn phim lúc bấy giờ.