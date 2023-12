Sau khi khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại, hạn chế, Tạp chí Tri thức trực tuyến đã quyết liệt thực hiện đợt tái cấu trúc lớn nhất từ trước đến nay để đáp ứng sự tin cậy và kỳ vọng của bạn đọc.

Theo đó, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đổi tên thành Tạp chí điện tử Tri thức. Bên cạnh tên miền đang hoạt động zingnews.vn., Tạp chí Tri thức bổ sung thêm tên miền znews.vn.

Tạp chí này cũng thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ Zing News sang Znews.

Tạp chí Tri thức trực tuyến Zing News hoạt động trở lại và đổi tên thành Tạp chí Tri thức. Ảnh: Znews.

Với nỗ lực đổi mới không ngừng về công nghệ báo chí, ngày 19/10, Znews đã vinh dự giành được giải Vàng tại hạng mục Best News Website và giải Bạc tại hạng mục Best Podcast của Giải thưởng Truyền thông Kỹ thuật số châu Á (Digital Media Awards Asia) 2023 do WAN-IFRA tổ chức.

Tạp chí Tri thức cũng là đơn vị báo chí đầu tiên tại Việt Nam 3 năm liên tiếp đạt các giải thưởng của WAN-IFRA tại châu Á. Đến nay, Tạp chí đã trở thành đơn vị Việt Nam có nhiều giải thưởng WAN–IFRA nhất với 3 giải vàng và 3 giải bạc.

Trước đó, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến (Zing News) bị tạm dừng hoạt động 3 tháng, kể từ ngày 14/7 theo Kết luận Thanh tra của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và quyết định của Hội Xuất bản Việt Nam.

Trong 3 tháng này, Zing News đã tập trung khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại để thực hiện nghiêm quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Ngày 1/4/2020, Báo điện tử Tri thức trực tuyến (Zing.vn) của Hội Xuất bản Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình tạp chí, theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.