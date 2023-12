Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, vào khoảng 22 giờ 25, ngày 29/11/2023, qua công tác điều tra, nắm tình hình Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Anh (SN 1985) ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống đang tàng trữ trái phép 29kg pháo nổ.



Các đối tượng đã xây dựng hầm sản xuất pháo.

Tiếp đó, Công an huyện Nông Cống đã tiếp tục mở rộng vụ án và đã bắt giữ thêm 2 đối tượng Nguyễn Quang Dũng (SN 1985) và Hoàng Xuân Thành (SN 1991) đều ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Xuân Thành, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ tại tầng hầm bí mật phía sau nhà Thành có nhiều đồ vật liên quan đến việc sản xuất pháo gồm: 54,8kg các loại chất bột tạo màu cho pháo; 10kg các hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 2,2kg thuốc nổ; 7kg ống pháo bằng giấy; 2 thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo.

Lực lượng công an thu giữ được nhiều dụng cụ sản xuất pháo tại hầm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Xuân Thành khai nhận: "Do không có việc làm ổn định nên Hoàng Xuân Thành lên mạng xã hội "học" công thức, cách sản xuất pháo hoa nổ và đặt mua qua mạng xã hội các nguyên liệu để sản xuất pháo như: Bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ (bột Kali, bột than...), các loại hóa chất tạo màu như: Bột đồng, bột magie, bột lưu huỳnh....

Sau đó sử dụng các loại máy tự chế trộn các hóa chất nói trên theo tỷ lệ để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm. Sau khi hoàn thành pháo thành phẩm, Hoàng Xuân Thành dán tem nhãn giống các loại pháo lậu nước ngoài và bán ra cho những người có nhu cầu mua với giá là 800.000 đồng/hộp pháo hoa dàn loại 36 ống.

Tang vật trong trong hầm sản xuất pháo.

Ngoài ra, khi khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Xuân Thành, lực lượng Công an phát hiện một căn hầm bí mật dài khoảng 5,5m nằm sát ngay trong căn nhà cấp 4, cửa chỉ vừa đủ 1 người ra vào, dùng khóa điện tử có bảo mật. Đây là nơi mà đối tượng sử dụng để sản xuất pháo.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.