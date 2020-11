"007" Sean Connery qua đời khiến dàn sao Hollywood thương tiếc, xót xa.

Sean Connery (sinh năm 1930) là diễn viên và nhà sản xuất phim người Scotland. Trong sự nghiệp, ngoài vai diễn James Bond, ông còn nổi tiếng với các dự án khác như: Murder on the Orient Express (1974), Highlander (1986), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), The Hunt for Red October (1990), The Rock (1996)...

Đến thời điểm hiện tại, Connery góp mặt trong 94 dự án điện ảnh lớn nhỏ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Trong đó, ông từng giành giải Oscar năm 1988 ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cho bộ phim The Untouchables (1987).