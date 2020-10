James Bond 007 đầu tiên - Sean Connery qua đời ở tuổi 90

Thông tin Sean Connery qua đời được Variety cùng hàng loạt trang tin tức quốc tế đăng tải vào tối 31/10 khiến người hâm mộ điện ảnh bàng hoàng. Hiện tại, gia đình chưa công bố nguyên nhân cái chết của ông.



Sir Sean Connery qua đời ở tuổi 90.

Sean Connery sinh năm 1930 tại Edinburgh, Scotland. Huyền thoại điện ảnh thế giới Sean Connery được biết đến nhiều nhất với vai diễn James Bond trong loạt phim kinh điển cùng tên.

Ông là người đầu tiên đưa vai diễn James Bond lên màn ảnh rộng vào năm 1962. Tập phim James Bond đầu tiên "Dr. No" (Tiến sĩ No) ngay lập tức tạo thành hiện tượng tại Anh và Mỹ, đưa Sean Connery trở thành ngôi sao quốc tế. Sau đó, Sean Connery liên tiếp xuất hiện trong 4 tập phim tiếp theo về điệp viên 007 từ năm 1963 đến 1967, gồm "From Russia with Love" (1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice" (1967).

Sau một thời gian tạm rời xa serie điệp viên 007, đến năm 1971, Sean Connery quay trở lại với vai diễn James Bond trong "Diamonds Are Forever" và "Never Say Never Again" (1983).

Nhân vật James Bond do Sean Connery đảm nhiệm được khán giả bầu chọn là James Bond được yêu mến nhất, Viện phim Mỹ bình chọn là anh hùng vĩ đại thứ ba trong lịch sử điện ảnh.

Sean Connery trong phim "James Bond: From Russia With Love" năm 1963

Ngoài vai diễn James Bond, Sean Connery còn có nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim nổi tiếng khác, như: Marnie, Murder on the Orient Express, The Man Who Would Be King, A Bridge Too Far, Highlander, The Untouchables, Finding Forrester…

Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập kỷ, ông đã được trao nhiều giải thưởng lớn, trong đó có 1 giải Oscar năm 1988 hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim "The Untouchables" (Không thể mua chuộc - 1987) cùng 2 giải BAFTA và 3 giải Quả cầu vàng.

Năm 1989, Sean Connery được People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. 10 năm sau, ông tiếp tục được tạp chí này tôn vinh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế kỷ. Năm 2004, Sean Connery được Sunday Herald bình chọn là người Scotland vĩ đại nhất. Sir Sean Connery được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 2000.