Sáng 3/1/2025, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 cán bộ lãnh đạo Sở KHCN, đã có đơn gửi cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi xin nghỉ hưu trước tuổi, khi 2 Sở KHCN và TTTT thực hiện quy trình thống nhất.

Sở Y tế Quảng Ngãi.Ảnh: CH

Liên quan đến các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi, UBND tỉnh cũng đã ký quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 7 công, viên chức của ngành Y tế tỉnh.

Trong số này, có 2 trường hợp thuộc cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh; số còn lại thuộc cơ sở y tế của TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi, trong đó có 1 Trưởng trạm Y tế phường.

Như vậy chỉ tính trong vòng 4 ngày gần đây (từ ngày 27 – 30/12/2024), cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định cho nghỉ hưu tất cả 55 trường hợp cán bộ, lãnh đạo, viên chức ở các cấp, ngành tỉnh, huyện.

Một diễn biến khác của công tác nhân sự ở Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm thẩm quyền, đối với 25 trường hợp là lãnh đạo các phòng, huyện, thị và thành phố trực thuộc.

Cụ thể có 8 cán bộ công an là lãnh đạo các phòng, huyện được nghỉ hưu; điều động và bổ nhiệm 17 cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng, Trưởng Công an các huyện, thị và thành phố của tỉnh.

Trong đó, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT; Thượng tá Bùi Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (CSTHAHSVHTTP), giữ chức vụ Trưởng phòng CSTHAHSVHTTP; Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám thị Trại tạm giam, giữ chức Giám thị Trại tạm giam.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Lê Hữu Nhân, Phó Trưởng phòng Tham mưu, giữ chức Trưởng phòng Hậu cần; Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng CSGT tỉnh cho Thượng tá Vũ Thanh Giang.Ảnh: TS

Thượng tá Trần Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường, giữ chức Trưởng Công an TX.Đức Phổ; Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, giữ chức vụ Trưởng Công an TP Quảng Ngãi.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa và chúc mừng cho tân lãnh đạo các đơn vị.Ảnh: TS

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Bình Sơn, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; Thượng tá Nguyễn Văn Tưởng, Trưởng Công an huyện Sơn Hà, giữ chức vụ Trưởng phòng CSMT.