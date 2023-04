1 thiếu tá công an ở Hà Nội bị đâm dao vào lưng

Ngày 5/4, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội) truy tìm 2 đối tượng nam, nữ có hành vi dùng dao tấn công một cán bộ công an phường Hàng Buồm.

Về diễn biến vụ việc, nhà chức trách cho biết, khoảng 22 giờ 40 ngày 4/4, thiếu tá Trần Minh Đức - cán bộ Công an phường Hàng Buồm, mặc thường phục, đang đứng trong trụ sở Công an phường (64 Hàng Buồm).

Khu vực thiếu đá Trần Minh Đức bị đối tượng đâm dao vào lưng. Ảnh: CD

Lúc này thiếu tá Đức thấy có xô xát giữa 2 người phụ nữ trước nhà số 70 Hàng Buồm nên ra can ngăn. Lúc thiếu tá Đức xuất hiện, dù đã được can ngăn nhưng 1 đối tượng nữ tiếp tục hành hung người còn lại.

Trước diễn biến này, vị thiếu tá Công an phường Hàng Buồm đã giữ người phụ nữ, định đưa về trụ sở Công an phường để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên một nam giới từ hướng ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm chạy tới, dùng dao đâm vào lưng anh Đức. Đối tượng nam giới vừa hô hoán, vừa dùng dao đuổi đánh vị thiếu tá Công an phường Hàng Buồm.

Khi lực lượng Công an phường Hàng Buồm xuất hiện, người dân tri hô, 2 đối tượng nam nữ lên ô tô đang đỗ ở 47 Hàng Buồm lái xe rời khỏi hiện trường.

Thiếu tá Trần Minh Đức sau khi bị đâm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sơ bộ xác định, anh Đức bị 1 vết đâm ở lưng, 2 vết đâm, chém ở bắp tay, hiện đã được phẫu thuật.

Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng nêu trên.